در تماس تلفنی صورت گرفت؛
گفتوگوی عراقچی با آنتونیو گوترش
وزیر خارجه کشورمان در تماس تلفنی با دبیر کل سازمان ملل متحد گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، در خصوص آخرین تحولات منطقه و تداوم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین تحولات لبنان گفتگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بینالملل، به واسطه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مسئولیت سازمان ملل و شخص دبیر کل برای محکومکردن قاطع و صریح این تجاوز و مؤاخذه متجاوزان وفق فصل هفتم منشور را یادآور شد.
عراقچی خواستار توجه جامعه جهانی به منبع اصلی ناامنی تحمیلشده بر منطقه و تنگه هرمز، یعنی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی شد و تصریح کرد: وضعیت تنگه هرمز را نمیتوان بدون توجه به وضعیت کلی منطقه مد نظر قرار داد، چرا که اخلال در کشتیرانی در تنگه هرمز ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و هر کشور یا نهاد بینالمللی که دغدغه صلح و امنیت دارد باید مسئولانه و بدون مماشات، جنایات این دو رژیم را محکوم کرده و خواستار توقف تجاوز نظامی آنها علیه ملت ایران شود.