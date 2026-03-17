دعوت مجمع تشخیص مصلحت نظام از مردم برای حضور در مراسم شهدای ناو دنا

به گزارش ایلنا، متن پیام مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

امروز پهنه نیلگون اقیانوس هند آغشته به خون پاک ۱۰۴ لاله گلگون کفن ملت ایران است. شهدای عزیز ما در ناو دنا، نه در میدان جنگی برابر، که در اوج مظلومیت و در حالی که مأموریت صلح آمیز خود را در رزمایشی بین المللی به پایان رسانده بودند به دست شقی‌ترین دشمنانش بشریت به شهادت رسیدند.

حمله ناجوانمردانه به ناو دنا ۲ هزار مایل دورتر از میدان جنگ و به شهادت رساندن دانشجویان جوانی که در مأموریت آموزشی و در حال بازگشت از رزمایش صلح میلان ۲۰۲۶ بودند نشان داد که استکبار جهانی علی رغم همه ادعاهایش پایبند به هیچ یک از قوانین بین المللی نیست لذا مقتضی است قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری شهادت مظلومانه این جوانان ناو دنا، شهادت دانش آموزان میناب و شهادت رهبر عزیزمان را در جوامع بین المللی به عنوان جنایت جنگی پیگیری کنند.

ارتش غیور و سپاه پاسداران سر افراز نیز که باید انتقام خون پاک هم‌رزمان شهید و عزیز ناو دنا را با پشیمان ساختن دشمن زبون از حمله به ایران اسلامی بگیرند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام عموم ملت مؤمن، بصیر و همیشه در صحنه را به حضور پرشور، حماسی و باشکوه در آیین تشییع پیکر‌های مطهر این شهدای گرانقدر که روز چهارشنبه، ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹ برگزار می‌شود، دعوت می‌نماید.