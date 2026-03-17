بسیجیان آماده نقش آفرینی در همه عرصه های مورد نیاز کشور هستند

به گزارش ایلنا، در متن پیام سردار «غلامرضا سلیمانی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین در لبیک به منویات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) آمده است: در روزگاری که دشمنان اسلام و انقلاب تهاجم همه جانبه‌ای برای مأیوس ساختن ملت بزرگ ایران و خاموشی انوار الهی حقیقت با توسل به همه‌ ابزارهای شیطانی روی آورده اند، پیام حکیمانه و راهبردی حضرتتان بار دیگر چراغ راه مسیر آینده را پروفروغ‌تر روشن ساخت و روح امید و ایستادگی را در کالبد ملت ایران و همه‌ی مستضعفان جهان دمید.

این پیام می افزاید: ملت ولایتمدار و مومن ایران اسلامی که در نقاط عطف تاریخ و بزنگاه حوادث، همواره راه نجات را درکلام و تدابیر امامین خود یافته بود، اینبار عطر و روح امام کبیرمان و صلابت و صفای امام شهیدمان را در پیام و بیانات حضرتعالی در دعوت به مقاومت و اطمینان به وعده‌های الهی دریافت کرد تا آرامشی بر قلوب مومنین باشد. (هُوَ ٱلَّذِی أَنزَلَ ٱلسَّکِینَةَ فِی قُلُوبِ ٱلمُؤمِنِینَ لِیَزدَادُواْ إِیمَانا مَّعَ إِیمَنِهِم، ‌ سوره فتح آیه ۴).

در ادامه این پیام آمده است: صلابت و عظمت کلامتان در مقابل دشمنان شیطان صفت و همچنین رأفت و عطوفت بر مردم عزیز و بویژه آسیب‌دیدگان و شهدای جنگ رمضان، همان سیره‌ی پیشوایان و زعمای شیعه در طول تاریخ و مصداق " أَشِدَّاءُ عَلَی ٱلکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَینَهُم" و مژده‌ی فتح و ظفر بود.

سردار سلیمانی در پیام خود آورده است: بسیجیان سلحشور و غیور، این فرزندان و دلباختگان خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید (قدس الله نفسهما الزکیه) با قلبی آکنده از اندوه فراق مولا و مقتدای خود و سینه‌ای پر خشم نسبت به سردمداران جبهه‌ی کفر جهانی ضمن اعلام بیعت با حضرتعالی، خلف صالح آن امام شهید، عهد و پیمان می‌بندیم با تمام توان ذیل توجهات حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و رهبری الهی حضرتعالی، با قدرت هرچه بیشتر راه سعادتی که قائد شهیدمان در قالب بیانیه گام دوم انقلاب ترسیم کرده اند، همگام و هم‌عهد با آحاد ملت شریف ایران و آزادی‌خواهان جهان تا رسیدن به سر منزل مقصود که همان حکومت صالحان بر زمین می‌باشد ادامه دهیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: در این راه، سازمان بسیج مستضعفین و آحاد بسیجیان ایران اسلامی، آمادگی خود را به منظور نقش‌آفرینی در همه‌ عرصه‌های مورد نیاز کشور و بویژه مطالبات حضرتعالی در پیام اخیر از جمله جهاد «امنیتی و دفاعی»، «فرهنگی، اجتماعی و تبیینی»، «امداد، نجات و خدمات‌رسانی» به مردم عزیز، به تأسی از امامین انقلاب با میدان‌داری مردم و فراهم نمودن بستر ورود مردم در همه‌ی عرصه‌ها به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

«تشکیل شورای تحول محله و ستاد مردمی حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس به منظور سازماندهی و تجمیع ظرفیت‌های مردمی در پشتیبانی از رزمندگان و حمایت از محرومین و آسیب دیدگان از جنگ به صورت محله محور»،

«تشکیل قرارگاه امداد، نجات و خدمات رسانی به منظور کمک به آواربرداری، اسکان و معیشت آسیب دیدگان از جنگ»،

« تشکیل قرارگاه امنیتی - دفاعی به منظور تامین امنیت پایدار محلات به صورت مردم پایه»، «تشکیل قرارگاه فرهنگی، اجتماعی و جهاد تبیین به منظور کمک به حضور موثر مردم در صحنه، تقویت وحدت بین آحاد و اقشار ملت و همچنین کمک به افزایش تاب‌آوری اجتماعی»

«کمک و یاری به یک دیگر در قالب استمرار "پویش ایران همدل" و نهضت مواسات و خدمات مومنانه با محوریت مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج»

«ارائه خدمات درمانی: فعالسازی وافزایش ظرفیت ارائه خدمات رایگان درمانی به آسیب‌دیدگان توسط درمانگاه‌های بسیج و سپاه و همچنین بکارگیری داوطلبین و گروه‌های جهادی تخصصی پزشکی»

«حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده در قالب ارائه تسهیلات قرض الحسنه و جذب حمایت‌های خیرین، نهادها و ...»

در پایان این پیام تاکید شده است: به حول و قوه‌ الهی بسیجیان این سرزمین در تداوم راه شهیدان و با تبعیت از ولایت مطلقه‌ فقیه این مسیر را تا پیروزی قطعی جبهه حق بر باطل پیش خواهند برد.