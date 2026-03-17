محکومیت شدید استمرار تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان

به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» تاکید کرد: بمباران مناطق مسکونی، کشتار مردم، کادر درمان و امدادگران و تخریب زیرساخت‌های حیاتی لبنان، نقض فاحش اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مصداق ‌بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و جامعه جهانی نمی‌تواند در قبال آنها بی‌تفاوت بماند.



سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: تداوم بی‌عملی مجامع مسئول بین‌المللی در قبال نقض مستمر آتش‌بس و جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی، در پرتوی حمایت و همدستی آمریکا از این جنایات، موجب ترغیب رژیم اشغالگر به تشدید تجاوزات و جنایات شده است.



اسماعیل بقائی ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان برای مقابله با اشغالگری و تجاوز رژیم صهیونیستی تاکید کرد و مسئولیت جامعه جهانی، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل را برای عمل به وظایف خود جهت جلوگیری از نقض صلح توسط رژیم صهیونیستی و محاکمه و مجازات جنایات ارتکابی علیه مردم لبنان یادآور شد.

