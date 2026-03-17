محکومیت شدید استمرار تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان

سخنگوی وزارت امور خارجه بامداد سه‌شنبه ۲۶ اسفند، اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در لبنان از جمله حملات وحشیانه این رژیم به مناطق مسکونی و غیرنظامی در لبنان به‌ویژه در جنوب، بقاع و ضاحیه بیروت که منجر به شهادت بیش از ۸۰۰ نفر، زخمی شدن هزاران تن و آوارگی چند صد هزار نفر شده است را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» تاکید کرد: بمباران مناطق مسکونی، کشتار مردم، کادر درمان و امدادگران و تخریب زیرساخت‌های حیاتی لبنان، نقض فاحش اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مصداق ‌بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و جامعه جهانی نمی‌تواند در قبال آنها بی‌تفاوت بماند.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: تداوم بی‌عملی مجامع مسئول بین‌المللی در قبال نقض مستمر آتش‌بس و جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی، در پرتوی حمایت و همدستی آمریکا از این جنایات، موجب ترغیب رژیم اشغالگر به تشدید تجاوزات و جنایات شده است.

اسماعیل بقائی ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان برای مقابله با اشغالگری و تجاوز رژیم صهیونیستی تاکید کرد و مسئولیت جامعه جهانی، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل را برای عمل به وظایف خود جهت جلوگیری از نقض صلح توسط رژیم صهیونیستی و محاکمه و مجازات جنایات ارتکابی علیه مردم لبنان یادآور شد.

