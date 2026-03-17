رییس مجلس شورای اسلامی در ابتدای سخنان خود درباره اقدامات مردمی در جنگ تحمیلی امریکایی-صهیونی گفت: ابتدا لازم می دانم عرض تسلیت و تعزیت به همه خانواده های شهدای عزیز داشته باشم و از بصیرت، شجاعت و درایت ملت ایران قدردانی کنم که انصافا امروز همه چیز را مرهون این آگاهی، گذشت و محبت مردم هستیم که تسلط و میدان‌داری نیروهای مسلح نیز به همت آنهاست لذا جای تقدیر و تشکر دارد.

وی درباره تعیین رهبر سوم انقلاب اسلامی یادآور شد: اساس انقلاب اسلامی بر اساس اندیشه امام راحل(ره) این است که نظام سیاسی کشور که یک نظام دینی و اسلامی و برخاسته از متون الهی و قرآنی و ارزش های الهی است، بر مبنای ولایت فقیه شکل گرفته است.

قالیباف در تبیین چارچوب نظام ولایت فقیه خاطرنشان کرد: ولی فقیه که در این جایگاه از طریق خبرگان که آن هم از طریق مردم انتخاب می شود، تعیین می شود صرفا یک پُست سیاسی و اداری نیست؛ بلکه در حقیقت جایگاهی است که در یک نظام ولایی قرار داشته و نایب به حق امام حیّ ما، حضرت ولی عصر(عج) محسوب می شود. امروز ولی ما از جانب خداوند، حضرت حجت(عج) است و ولی فقیه نیابت حضرت(عج) را دارند و این جایگاه، الهی است. اساس کار نیز بر همین مبنا است.

وی افزود: آنچه انقلاب را به پیروزی رساند، اساس نگاه ولایت فقیه بود که آن را به عنوان یک نظام سیاسی در کشور ما و به عنوان یک نظام حکومتی تثبیت کرد؛ ولایت فقیه، خواست خود مردم و در حقیقت ارتباط عمیق «ملت و امام» و «امت و امام» بود و از همین جهت بود که امام(ره) در وصیتنامه خود نوشتند که پشتیبان ولی فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد.

قالیباف خاطرنشان کرد: روشن بگویم امام بدون امت و امت بدون امام امکان ندارد و این دو لازم و ملزوم هم هستند. اینجاست که این ارکان دنیوی و اخروی بر اساس مشروعیت مردمی و حقانیت الهی تشکیل شده و هیچ یک بدون دیگری اثربخش نیست. زمانی که مردم با امیرالمؤمنین علی(ع) همراهی نکردند، ایشان خانه نشین شدند لذا نقش مردم اساسی است و مشروعیت و حقانیت نیز اینگونه است.

مردم بعد از شهادت امام شهید بیش از پیش پای کار آمدند/ مردم و جمهوری مورد توجه رهبر جدید انقلاب اسلامی است

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که پیام رهبر عزیز انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای را شنیدیم متوجه شدیم یکی از مهم ترین موضوعات و رکن رکین انقلاب از منظر ایشان نیز مردم است. ایشان سخنان خود را با آیاتی آغاز کردند که وقتی خداوند نعمتی را از مردم می گیرد، نعمت دیگری را به آنها عطا می کند. زمانی که امام شهید ما به همراه تعدادی از اعضای خانواده شان به شهادت رسیدند و فدای انقلاب اسلامی، مردم، اسلام و ایران عزیز شدند، مردم بیش از پیش پای کار آمدند.

وی افزود: خاطره ای در حاشیه می گویم. اوایل دهه ۸۰ به همراه عده ای خدمت حضرت آقا بودیم و مشکلات و فتنه ها را مطرح می کردیم. حضرت آقا در این جلسه خصوصی که صحبت از صلح امام حسن(ع) و قیام امام حسین(ع) به میان آمد، فرمودند من اسلحه کلاشی که در اوایل جنگ در جبهه داشتم را هنوز کنار اتاقم دارم و اگر بنا باشد روزی در مقابل دشمن بایستیم حتما صلح امام حسنی نداریم و قیام ما امام حسینی خواهد بود.

قالیباف یادآور شد: امروز می بینیم که امام شهید ما با همه وجود پای باور خود ایستادند و این مردم نیز همانطور که شهید مطهری(ره) از امام کبیر گفتند، هستند. امام راحل ما ایمان به خدا، ایمان به مردم و ایمان به خود داشتند. امام شهید ما نیز همین مسیر را طی کردند. در نخستین پیام رهبر عزیزمان همین نکته مهم مردم مطرح شد و ایشان اشاره کردند که اگر نعمتی از ما گرفته می شود، خداوند نعمت دیگری را عطا می کند و ما دیدیم که وقتی خداوند امام جامعه را از ما گرفت و ایشان از این دنیا رخت بربستند هرچند معتقدیم شهدا زنده هستند و امداد می رسانند، مردم بیش از هر زمان دیگری پای نظام آمدند.

وی ادامه داد: شاید مردم پیش از شهادت امام شهید این حس را نداشتند اما امروز نسبت به آن مطلع شده اند. مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه، در جریان این جنگ و نبود مقام معظم رهبری به میدان آمدند و رهبر عزیزمان به همین نکته اشاره کردند که اگر امروز امام شهید ما نیستند مردم ما عمارگونه حضور دارند و هرگز اجازه ندادند پرچم ولایت در مقطع زمانی که رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری جایگزین شد، زمین بماند و درنهایت این انتخاب دقیق و عمیق در زمان مناسب خود انجام گرفت و اجلاس در کمترین زمان در شرایط امنیتی برگزار شد که البته بسیار سخت بود. خوشحالیم رهبر عزیزمان، رهبر گام دومی هستند و سیاست نامه و بیانیه این رهبر جوان با همان باور و در همان مسیر و با خطوط تعیین شده امام شهید پیش می رود؛ ایشان مردم و جمهوریت را نیز مورد توجه قرار داده اند و این جای خوشحالی دارد.

رییس مجلس شورای اسلامی در همین باره افزود: زمانی که حرف از شهدا و پرداخت خسارات شهدا بود، ایشان هیچگاه نگفتند نیروهای مسلح به من مرتب گزارش بدهند بلکه به دنبال این موضوع بودند که به خسارت های مردم به ویژه شهدا و کودکان شهید توجه شود. این یعنی مردم اساس کشور هستند و نکته مهم همینجاست. مقام معظم رهبری شهید وقتی مسئولان را می دیدند گاهی به آنها انتقاد می کردند که چند بار بگویم کار را به دست مردم بسپارید و آنها خودشان می توانند به درستی امور را انجام دهند.

قالیباف به ویژگی های رهبر معظم سوم انقلاب اشاره کرد و گفت: این اتفاقات دو موضوع را رقم زد؛ اولا رهبری انتخاب شد آن هم آنطور که خامنه‌ای جوان شد و دوم اینکه پیوند میان امام و امت نیز مستحکم شد و این همان وصیت امام(ره) است که فرمودند پشتیبان ولی فقیه باشد که آسیبی به نظام و کشور نرسد. شما دیدید که مردم زیر بمباران چگونه پای کار آمدند و با امام خود بیعت کردند. امیدواریم این مسیر، مسیری باشد که هم در آن گام برداریم و هم وصیت امام کبیر و هم راه و منش امام شهید را تحت رهبری آیت الله مجتبی خامنه ای پیش ببریم. شرایط کنونی نیز بیش از هر زمان دیگری مردم ما را منسجم کرده است که به نوبه خود مهم است.

ایران اقتدار خود را در جنگی نابرابر نشان داد/ پهپادهای مدرن دشمن را با استفاده از از فناوری داخلی و خلاقیت دانشمندان جوان منهدم کردیم

رئیس مجلس دوازدهم در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت جنگ گفت: ما در هر مرحله از عملیات های وعده صادق ۱، ۲، ۳ و ۴ دیدیم که ابعاد کمی، کیفی و طرح ریزی آن متفاوت شده و تجربه پیدا کردیم. هیچ چیزی، صحنه واقعی نمی شود. نیروهای مسلح هرچقدر طراحی کرده، مانور انجام دهند و هرچقدر آموزش ببینند همه فرضی است و زمانی واقعی می شود که یک جنگ رخ بدهد؛ آن هم جنگی که امروز آمریکا مدعی است که ابرقدرت جهان در ابعاد نظامی، اقتصادی و فناوری است. ایران در حال نشان دادن اقتدار خود در یک جنگ نابرابری است که نیازمند هوشمندی، درایت، خلاقیت و برنامه ریزی است و پیش از همه این ها به ایمان ارتباط دارد که در جنگ زمان صدام نیز تجربه کردیم. امروز این موضع را در جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز تجربه کردیم.

وی افزود: بعد از جنگ ۱۲روزه در دو نوبت با مردم صحبت کردم و گفتم مطمئن باشید اگر جنگ دیگری رخ دهد، ما در بُعد کمی، کیفی و طرح‌ریزی با گذشته تفاوت داریم. قدرت رژیم صهیونیستی بر پایه هوایی و هواپایه است و آمریکا نیز ابرقدرت دنیاست و همه ظلم و قدرت نمایی‌های آنها از این طریق انجام می‌شود. آنها گفتند که با بمب افکن و جنگنده ها، همه قدرت آفندی ما را از بین برده اند. البته در نوبت قبل هم گفتم که ما در حوزه پدافند هوایی، قابلیت لازم را برای ایستادگی در مقابل امکانات آنها نداشتیم و مطلع بودیم اما از تجاوز قبلی آنها تا تجاوز فعلی، این تفاوت را پیدا کرده‌ایم. امروز ما توانسته‌ایم آنها را در حوزه پهپادها هرچه قدر هم مدرن باشند، منهدم کنیم و این را با فناوری های داخلی انجام می‌دهیم که حاصل خلاقیت دانشمندان جوان است.

اجازه تحمیل طرح‌ریزی دشمنان بر خود را ندادیم و طرح‌های خود را پیش بردیم

رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دشمن تصور می کند می تواند لانچرهای ما را بزند در حالی که تأسیسات ما قوی تر خواهد شد؛ حتی در طراحی و نحوه اجرا. ما تنها یک بار غافلگیر می شویم و دو بار غافلگیر نخواهیم شد. سوالی در زمان جنگ ۱۲ روزه شد و پرسیدند آیا در زمان وقوع جنگ غافلگیر شدید که گفتم خیر ما در اصل حمله غافلگیر نشدیم بلکه در نوع عملیات دشمن غافلگیر شدیم و تصور نمی کردیم همه فرماندهان رده بالای ما را مورد حمله قرار دهند و بالای ۱۵ ساعت زمان برد تا نسبت به آن واکنش نشان دهیم اما در این نوبت در کمتر از ۳۰ دقیقه علیرغم اینکه فرمانده ستاد مشترک، فرمانده سپاه و وزیر دفاع در جلسه ای که در بیت حاضر بودند با هجمه دشمن به شهادت رسیدند، واکنش نشان دادیم. این بار تنها ۳۰ دقیقه بعد از هجمه کار را آغاز کردیم و تا به امروز دنبال می شود. ما اصلا به هیچ عنوان اجازه ندادیم طرح ریزی دشمنان بر ما تحمیل شود. ما هرچه طرح داشتیم تا این لحظه دنبال کردیم و پیش بردیم.

عضو شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این مساله که این بار ایران در طرح ریزی های خود پیش بینی ناپذیر رفتار می کند؛ گفت: بله و خلاقیتی که از آن گفتم اینجاست. به هر حال ما در یک جنگ نابرابر هستیم و در یک طراحی نامتقارن باید کاری را انجام دهیم و از تجهیزاتی استفاده کنیم که با فرهنگ، طراحی و خلاقیت خودمان انجام می دهیم. امروز موشکی ۲ هزار کیلومتر با سر جنگی ۲ تنی فرود می آید. فیلم ها را ببینید که رادارهای ۵ هزار کیلومتری دشمن که همه چیز آن از مبدأ کنترل می شود را در همان دو روز اول از مدار خارج کردیم. آنها بحران پدافند هوایی در برابر ما پیدا کردند و قدرت ندارند بگویند تعداد شلیک آنها کم شده چرا که قدرت مانور، نحوه طراحی، دقت آفند و تجربه ما در این بین نقش مهمی دارد.

وی با اشاره به فرمانده شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزیر دفاع شهید گفت: از شهید پاکپور یاد می‌کنم، اغراق نمی‌کنم و شهادت می‌دهم ایشان و شهید نصیرزاده دقیقه ای از پا ننشستند. آنها بیش از دو ماه خانواده خود را نمی‌دیدند. میزان سفری که ایشان در فاصله میان دو جنگ انجام داد در طول دفاع مقدس نبوده که همه ضعف ها را کنترل و قابلیت‌ها را فعال کرد. امروز ما به برکت درایت، تلاش و مجاهدت آنهاست که اینجا هستیم.

فرمانده سال‌های دفاع مقدس با اشاره به توانمندی های فرماندهان فعلی جنگ گفت: خداوند سید مجید موسوی فرمانده هوافضا و سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه را حفظ کند که حاصل تربیت فرماندهی کل قواست. ما بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در نظام داریم اما جایی که نقش مستقیم رهبری در آن مشهود است، فرماندهی کل قواست. ببینید که در طول این یک سال چند رده از نیروهای کلیدی ما به شهادت رسیدند. امروز میزان افسران ارشد، فرماندهان عالی و افسران جزء و درجه داران بیشتر شده و بیشتر در میدان هستند که این خصلت نظام ولایی و تربیت آن است. حکومت، خود را سپر بلای مردم می‌کند لذا ما طبق برنامه پیش رفتیم.

قالیباف درباره مواجهه جمهوری اسلامی با جنگ نیز گفت: ما نه از جنگ خوشمان می‌آید و نه آن را آغاز کردیم اما اگر جنگی به ما تحمیل شود، شجاعانه و مقتدرانه می‌ایستیم. آمریکا و رژیم صهیونیستی بدانند که ملت ایران، ملتی که خون امام حسین(ع) در رگ‌های آنها جاری بوده و فرهنگ عاشورا باور آنهاست و ژن ایرانی و اساطیر شاهنامه‌ای در آن است، زیر بار زور نرفته و تسلیم نمی‌شود. آنها باید تاریخ را مطالعه کنند. ملت ایران با سایرین متفاوت هستند. ایرانی‌ها اجازه نمی‌دهند روالی که رژیم صهیونیستی با تمام امت‌ها دنبال کرد و باعث تضعیف جهان اسلام و ظلم به بشریت و انسانیت شد، ادامه یابد. ببینید رژیم صهیونیستی در غزه با کودکان چه کرد؟ ارتش آنها ارتش تروریستی است. آنها باید بدانند این اقدامات را نمی‌توانند با ایران عزیز ما و ملت ایران تکرار کنند.

وی افزود: اما ملت عزیز نیز بدانند که جنگ فراز و نشیب خود را دارد. وقتی مردم و نیروهای مسلح با اخلاص و ایمان در میدان هستند، خداوند وعده پیروزی داده است و امروز نیز ما شاهد این قدرت نمایی هستیم. به طور قطع، دشمن در تنها موضوعی که در اهداف خود داشت و به آن رسید، به شهادت رساندن مقام معظم رهبری بود. البته باید بگویم شاید آنها به هدف خود رسیدند اما باید توجه داشت که جایگزینی که اتفاق افتاد و دشمن نیز به آن اذعان کرد این بود که یک خامنه‌ای جوان امروز مسند امامت جامعه ایرانی را بر عهده گرفته است، در حقیقت به هدف خود نیز نرسیده است.

رژیم صهیونی تمام توان آمریکا را در خدمت اهداف خود گرفته است

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: به هر حال اینکه ما رهبر خود را از دست دادیم غصه و ثلمه بزرگ ماست. اما آنهایی که تصور کردند با به شهادت رساندن رهبری، نظام ما ساقط می شود، اینگونه نیست. دشمن به هیچ یک از اهدافی که دنبال می‌کرد نرسید درحالی که ما به هدف خود رسیدیم. امروز حضور و اقتدار ما در صحنه مشهود است. امیدوارم در صحنه بودن مردم ما ادامه یابد. ما توطئه تروریست‌های داخلی و هجمه‌های ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی از جمله به میناب را دیدیم که تصادفی نبوده و سیاست های عامدانه‌ای است که آنها دنبال می کنند.

وی ادامه داد: امروز پیوند عمیق امام و امت و شجاعت نیروهای مسلح را شاهدیم. از همه مردم به ویژه بسیجیان که به صورت شبانه روزی در میدان بودند قدردانی می‌کنم. دشمن نتوانست طرح خود را به ما تحمیل کند و ما هر آنچه طراحی کرده بودیم را اجرا کردیم.

رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر مدیریت سطح تنش است و از آنجایی که اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا تا کنون به نتیجه نرسیده احتمال افزایش سطح تنش وجود دارد و نگرانی هایی ناظر بر تأسیسات زیرساختی ایران و منطقه پیش می آید گفت: این از عجایب و بی‌دقتی یا اطلاعات و تحلیل غلط است. من خطاب به ترامپ گفته بودم که به او اطلاعات غلط می‌دهند و نتیجه تحلیل غلط هم تصمیم غلط می‌شود. رژیم صهیونیستی تمام توان آمریکا را در خدمت اهداف خود گرفته است و با اطلاعات آنها این جنگ رخ داده است. بنا بود آنها حداکثر ۷۲ ساعته به پیروزی برسند. در حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه که در داخل درست کردند نیز همین قصد را داشتند اما امروز نتیجه این شده که همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف ما قرار گرفت و غیرعملیاتی شد.

وی افزود: امروز نیز به همین خاطر است که ترامپ از سر استیصال روزی نه تنها یک دروغ بلکه چند دروغ می گوید. رژیم صهیونیستی آنها را تحت فشار قرار داده است. آثار اقتصادی، انسانی و مشکلات تورم آن به جامعه آمریکا بازگشته و شاهد عدم آرامش و آسایش منطقه و جهان هستیم. رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا به صحنه آمد و مشکلی را به وجود آورد که صرفا برای ایران نیست بلکه برای کل منطقه است. کشورهای همسایه می‌دانند که ما همواره می‌گفتیم با استقرار آمریکا در منطقه، امنیتی برای آنها به وجود نمی‌آید و امروز این موضوع ثابت شد.

دشمنان خود را در هر مبدأیی که باشند هدف قرار می‌دهیم

قالیباف یادآور شد: ابتدای انقلاب، آمریکایی ها شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل دادند و پیمان های ناتو، سنتو و سیتو ایجاد شد. آن زمان خود رژیم پهلوی، ژاندارم منطقه بود و نوکری تمام عیار رژیم صهیونیستی و آمریکا را می کرد اما انقلاب اسلامی این زنجیره را پاره کرد و نظم را بر هم زد. امام(ره) سخنانی داشتند با این مضمون که آمریکا اینجا چه غلطی می‌کنی و آنها گفتند ما اینجا منافعی داریم و ایشان در پاسخ گفتند شما غلط می‌کنید در منطقه ما منافع دارید؛ این منافع برای مردم ماست. آمریکا در حال بردن منافع منطقه است و امنیتی هم برای آن نیاورده و حتی امنیت را بر هم زده است.

رئیس قوه مقننه درباره تنگه هرمز گفت: اگر امروز تنگه هرمز بسته شده است به خاطر اراده ما نبوده که تنگه بسته شود بلکه تنگه بسته شده چرا که ما باید از خود دفاع کنیم. ما که قصد هدف قرار دادن کشورهای همسایه را نداشتیم اما آیا وقتی دشمنی از مبدأ به سمت ما موشک می‌زند و پرواز می‌کند را نباید مورد هدف قرار دهیم؟ این حق مسلم ماست و باید این کار را انجام دهیم. امروز بسیاری از کشتی ها خودشان رفت و آمد نمی‌کنند چرا که شرایط آن وجود ندارد. از این به بعد نیز با دخالت هایی که صورت گرفته است، تنگه نمی‌تواند از جهت حقوقی و رفت و آمدها مثل گذشته باشد چرا که امنیت گذشته را ندارد. وضعیت تنگه به حالت قبل بر نمی گردد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی گفت ما در جنگ به نقطه‌ای می رسیم که نظم و چهره غرب آسیا را تغییر خواهیم داد؛ بله چهره و نظم منطقه غرب آسیا عوض می شود اما آن نظمی نمی‌شود که اراده آمریکا بر آن حاکم شود بلکه نظم بومی منطقه و بر اساس اثرگذاری کشورهای منطقه است. ما با همه کشورهای منطقه، همسایه و روابطی در بُعد اقتصادی و امنیتی، معادلات دوجانبه و چندجانبه داریم و می توانیم امنیت بومی منطقه را برقرار کنیم و این دشمنان ما هستند که امنیت منطقه را بر هم زده اند؛ آنهانه تنها امنیت منطقه بلکه امنیت شرق آسیا، جنوب شرق آسیا، حوزه پاسفیک و حتی حوزه آمریکا را بر هم زده اند.

رییس مجلس شورای اسلامی با کنایه به ترامپ گفت: نمی‌دانم در فاجعه اپستین چه اتفاقی افتاده و چه اسنادی از آمریکایی‌ها وجود دارد که اینگونه افسارشان در دست نتانیاهو است و این کارها را انجام می‌دهند! ما به دنبال تنش نیستیم بلکه به دنبال کاهش تنش هستیم اما این به این معنا نیست که ما تسلیم شویم و بایستیم که یک نظمی را آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال کنند. کشورهای دنیا خلاقیت و هماهنگی دارند و برادری و اخوت وجود دارد که بهتر از هر زمان دیگری می‌توانند کنار هم باشند. دشمنان ما با حضورشان منافع و منابع منطقه را بردند و بزرگ‌ترین ناامنی را در جنوب غرب آسیا با سیاست های غلط و به ویژه حملات اخیر ایجاد کردند.

ترامپ در سایه قدرت نمی‌تواند صلح ایجاد کند/ تهدید باید از سر جمهوری اسلامی ایران و منطقه برداشته شود

قالیباف گفت: ترامپ باید بداند که در سایه قدرت و به کارگیری غلط قدرت، نمی تواند صلح به پا کند و جنگ به پا می شود. جنگ هایی که نمی داند چگونه آغاز کند و نمی تواند به آن خاتمه دهد و مشکل آنها اینجاست.

رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که شما گفتید تا زمانی که دشمن را به نقطه پشیمانی نرسانیم آتش بس امکان پذیر نبوده و حرفی از آن به میان نخواهد آمد. اخباری هم مبنی بر میانجی‌گری کشورها وجود دارد که ایران نپذیرفته است. دلیل این کار چیست و در چه صورتی نقطه خروج از جنگ تعریف خواهد شد؟ گفت: مجددا تأکید می‌کنم ما آغازکننده جنگ نبودیم و به دنبال جنگ نیستیم؛ این را باید بدانیم اما دفاع جانانه خواهیم کرد و تودهنی محکمی می زنیم و پاسخ محکمی می دهیم و در این موضوع ذره ای شک نیست.

وی افزود: به صورت روشن و شفاف به رژیم صهیونیستی و آمریکا می گویم ما هرگز در این جنگ مانند جنگ ۱۲روزه که توقف آتش را بعد از اصرار و خواست آنها و بعد از اینکه آخرین شلیک ها را به رژیم صهیونیستی داشتیم اقدام نخواهیم کرد. ما احساس می‌کردیم آنها ادب شده و پشیمان شده‌اند اما نشان دادند که در کمتر از ۱۰ ماه دو نفری آمدند و این بار آمریکایی ها آغازگر بودند. این روش رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۴۸ یعنی زمانی است که این رژیم با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به رسمیت شناخته شد وجود دارد.

قالیباف ادامه داد: اینکه امام فرمود آنها غده سرطانی اند این است که آنها چرخه جنگ، آتش بس، مذاکره صلح و مجددا تکرار آن را دنبال می‌کنند. صلح کمپ دیوید، صحرای سینا، اسلو ۱ و اسلو ۲ نیز نتیجه همین است. در مذاکرات دیدیم که یاسر عرفات را ترور کردند و این را دنیا بعد از نبش قبر او متوجه شد. اینها آنقدر جانی هستند که فردی که با آنها در حال مذاکره بود را نیز مسموم کردند. ما این زنجیره را دیگر نمی‌پذیریم و این چرخه باید بشکند یعنی تهدید باید از سر جمهوری اسلامی ایران و منطقه برداشته شود و نباید خطر جنگ وجود داشته باشد و مجدد این اتفاق رخ بدهد و این خواسته قطعی و روشن ماست.

عضو شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: اینگونه نمی شود که بعد از مدتی آنها مجددا جنگ راه بیاندازند. ما به دنبال ادامه جنگ هم نیستیم که امنیت منطقه بر هم بخورد، بلکه می خواهیم امنیت پایدار منطقه برقرار شود که مجددا امنیت به هم نریزد. امنیت پایدار یعنی مردم منطقه و دولت ها و امت های منطقه آن را برقرار کنند و کس دیگری نباید در آن دخالت کند.

تنگه هرمز تبدیل به یک فرصت باریسک در جنگ شده است/ دست زیاده‌خواهی آمریکا و رژیم صهیونی را در منطقه قطع می‌کنیم

رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی گمانه زنی‌ها نگرانی‌هایی مبنی بر آینده ایران در انتهای جنگ را طرح می‌کند. مسأله اصلی این است که ایران با چه سازوکاری می تواند مقتدرانه و سربلند از این جنگ بیرون آید و معادله را به سود خود به پایان برساند؟ گفت: با نگاهی به تاریخ کشورها در می یابیم که جنگ ها همواره در سرنوشت آن کشورها به لحاظ موفقیت و عدم موفقیت، نقش کلیدی داشته و همواره هم تهدید و هم فرصت بوده است.

وی افزود: ما نظامی هایی که دوران جوانی خود را نیز در جنگ گذرانده‌ایم و از دل مردم بیرون آمده و به جنگ رفتیم بیش از هر کس دیگری این موضوع را درک می‌کنیم که به دنبال جنگ افروزی نرویم و این درسی است که هر کسی که جنگ را دیده باشد متوجه آن است. البته خود جنگ هم فرصت و هم تهدید و این را تاریخ نشان داده است.

قالیباف یادآور شد: شهید سلیمانی صحبت معروفی دارد که می‌گوید آنقدر که فرصت در دل تهدیدها وجود دارد، در دل فرصت‌ها وجود ندارد. ما همیشه بحثی داشتیم که من به ایشان می‌گفتم اصلا تهدید وجود ندارد و با نگاه ما هرچه هست، فرصت است یعنی اگر جنگ هم رخ دهد، فرصت است و فقط باید فرصت ها را به دو دسته باریسک و بدون ریسک تقسیم کنیم.

وی افزود: معتقدیم جایی که خلاقیت، غیرت و ظرفیت ملتی مانند ملت ایران، نیروهای مسلحی همچون نیروهای مسلح ایران، اندیشه‌ها، باورها و ایمان قوی همچون ملت ما که برخاسته از مکتب الهی و با تکیه بر خداوند است در جاهایی مانند جنگ که فرصت‌های باریسک است، وجود داشته باشد، می تواند جهش بزرگی صورت دهد و ما اطمینان داریم در این جنگ به همت این مردم و ایمان، درایت و انسجام آنها، ایران فاتح و مقتدر خواهیم داشت و قطعا نظمی که می‌خواهیم، با کشورهای منطقه برقرار خواهیم کرد. خداوند این فرصت ها را برای ما فراهم کرده است.

قالیباف با تأکید دوباره بر اهمیت تنگه هرمز گفت: روشن می‌گویم تنگه هرمز حتما یکی از نقاط مهم دنیاست. قابلیت انتقال نفت و انرژی از آن وجود دارد و بسیار مهم است اما این خطای استراتژیک آمریکایی ها بود و رژیم صهیونیستی این دام را برای آمریکایی ها گذاشت و آنها (آمریکایی‌ها) نیز نپختگی از خود نشان دادند و این ظرفیت بالقوه را بالفعل کردند و اکنون این یک فرصت باریسک است. آنها منافع این منطقه را برای خود می‌خواهند اما ایران و کشورهای منطقه به فضل الهی نشان خواهند داد که این منابع، منافع و این فرصت ژئوپلتیکی متعلق به منطقه، مردم و کشورهای آن است و همه دنیا باید از آن بهره ببرد؛ نه صرفا آمریکا و رژیم صهیونیستی. ما دست آنها و دست زیاده خواهی آنها را قطع می‌کنیم و قطعا این کار را در منطقه انجام می دهیم.

امروز محله‌ها، خط مقدم جنگ است

رییس مجلس شورای اسلامی به حضور چشمگیر مردم در صحنه اشاره کرد و گفت: باید محکم بایستیم. جنگ فراز و نشیب خود را دارد اما به فضل الهی آنچه پیش رو می بینیم، همت، درایت، بصیرت و از جان گذشتگی این مردم شامل زن و مرد است. امروز بانوان ما مردانه تر از مردان ما زیر بمباران ایستادند و نمونه آن را در راهپیمایی روز قدس و تجمعات شبانه میادین دیدیم که چگونه از رزمندگان پشتیبانی می‌کنند و برای آنها غذا می پزند. زمان جبهه یک خط مقدم داشتیم اما امروز محله های ما خط مقدم ماست و هر کس در خیابان، کوچه و محله خودش باید تلاش کند و به هم مواسات و کمک کنیم، برادری و محبت کنیم تا بتوانیم با افتخار هم ایران فاتح، قدرتمند، با عزت و مقتدر داشته باشیم و هم امنیت و اقتصاد را برای ایران و همه کشورهای منطقه فراهم کنیم و با برادری و اخوت در منطقه پیش برویم و شر این غده سرطانی، رژیم صهیونیستی که عامل فساد، جنگ و خونریزی است را کم کنیم.

قالیباف در پایان این گفتگوی نزدیک به یک ساعته بار دیگر خطاب به مردم گفت: مجددا در انتهای بحث از مردم عزیز، جوانان، به ویژه بانوان و از مسئولان در سطوح مختلف که تلاش دارند آسایش و امکانات لازم مردم فراهم شود، تقدیر و تشکر می کنم و امیدوارم بتوانیم با تلاش های خود تا پای جان، جبران محبت های شما را بکنیم و به زودی روزهای خوشی را پیش رو داشته باشیم به گونه‌ای که همه شما عزیزان به عاقبت به خیری و خوشی و با عزتمندی در کنار خانواده زندگی کنید. همه شما را به خدا می سپارم و آرزوی عاقبت به خیری برای همه دارم.