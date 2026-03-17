سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا:

توان عملیاتی پایگاه الظفره امارات به شدت کاهش یافته است

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: درپی هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح کشورمان به پایگاه هوایی الظفره امارات مبدا تهاجم متجاوزان و تروریست‌های آمریکایی به جزایر ایرانی توان عملیاتی این پایگاه به‌شدت کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

موج پنجاه‌وهفتم عملیات وعده‌صادق۴ با رمز مبارک "یا سیدالساجدین علیه السلام" تقدیم به خردسال ترین شهید جنگ رمضان "مجتبای سه روزه" که امروز در آغوش مادرش، همراه با خانواده به‌شهادت رسید، علیه اهدافی در قلب سرزمین‌های اشغالی، شامل زیرساخت‌های ارتباط فرماندهی‌وکنترل و دفاع موشکی، با سامانه‌های دقیق خیبرشکن، عماد، و قدر انجام شد.

همچنین پایگاه العدید محل استقرار تروریست‌های آمریکایی با موشک نقطه‌زنِ میان‌بردِ سوخت جامد دوالفقار و سوخت مایع قیام و پهپادهای هوشمند و انهدامی، در شب بیست‌وهفتم ماه مبارک رمضان با عنایت الهی با موفقیت مورد تهاجم کوبنده قرار گرفت.

ضمن آن‌که ساعاتی پیش، نیروی دریایی سپاه در یک عملیات ترکیبیِ موشکی و پهپادی تعدادی از آشیانه‌های جنگنده‌های تروریست‌های آمریکایی در پایگاه هوایی"شیخ عیسی" و "الظفره" را، با موشک‌های کروز منهدم کرد. این حملات تا تخلیه و نابودی کامل پایگاه‌های تروریست‌های آمریکایی ادامه خواهد داشت.

پایگاه هوایی الظفره مبدا تهاجم متجاوزان و تروریست‌های آمریکایی به جزایر ایرانی طی روزهای گذشته بوده است که پس از این تهاجم، توان عملیاتی این پایگاه به‌شدت کاهش یافته و این حملات به حول و قوه الهی ادامه خواهد داشت.

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العَزِیزِ الحَکِیمِ.

