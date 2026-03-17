نسبت به‌ سوء استفاده سربازان‌ اسرائیلی از چهارشنبه سوری هوشیار باشید

در این اطلاعیه آمده است:

هموطن گرامی؛ ضمن تشکر صمیمانه برای حفظ اتحاد مقدس و همدلی یکپارچه برای دفاع میهنی در مقابل دشمن متجاوز، به استحضار می رساند که معدود سربازان اسرائیلی در پی سوء استفاده از مراسم چهارشنبه آخر سال و اقدام به خرابکاری و برهم زدن آرامش و امنیت جامعه هستند.

استدعا دارد ضمن حفظ هوشیاری، موارد مشکوک را بلافاصله به کانال ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیام رسان های ایتا، بله و روبیکا به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) یا شماره های ۱۱۰ و ۱۱۴ گزارش فرمایید.