خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت اطلاعات:

نسبت به‌ سوء استفاده سربازان‌ اسرائیلی از چهارشنبه سوری هوشیار باشید

نسبت به‌ سوء استفاده سربازان‌ اسرائیلی از چهارشنبه سوری هوشیار باشید
کد خبر : 1762892
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به سوءاستفاده سربازان اسرائیلی از مراسم چهارشنبه آخر سال هشدار داد.

به گزارش ایلنا، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به سوءاستفاده سربازان اسرائیلی از مراسم چهارشنبه آخر سال هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است:

هموطن گرامی؛ ضمن تشکر صمیمانه برای حفظ اتحاد مقدس و همدلی یکپارچه برای دفاع میهنی در مقابل دشمن متجاوز، به استحضار می رساند که معدود سربازان اسرائیلی در پی سوء استفاده از مراسم چهارشنبه آخر سال و اقدام به خرابکاری و برهم زدن آرامش و امنیت جامعه هستند.

استدعا دارد ضمن حفظ هوشیاری، موارد مشکوک را بلافاصله به کانال ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیام رسان های ایتا، بله و روبیکا به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) یا شماره های ۱۱۰ و ۱۱۴ گزارش فرمایید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل