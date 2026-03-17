خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش عراقچی به اظهارات اخیر وزیر جنگ آمریکا

واکنش عراقچی به اظهارات اخیر وزیر جنگ آمریکا
کد خبر : 1762890
لینک کوتاه کپی شد.

عراقچی به اظهارات اخیر پیت هگست وزیر جنگ آمریکا واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی در واکنش به اظهارات اخیر پیت هگست وزیر جنگ آمریکا درشبکه ایکس نوشت:  هنگامی که وزیر جنگ آمریکا می گوید «بدون رحم»، او ابراز قدرت نمی‌کند بلکه ورشکستگی اخلاقی خود و ناآگاهی‌اش در مورد قوانین جنگ را نشان می دهد.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ما به او توصیه می‌کنیم که کنوانسیون لاهه و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری رم را مطالعه کند، مگر اینکه بخواهد به عنوان جنایتکار جنگی به نتانیاهو بپیوندد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

