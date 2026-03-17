واکنش عراقچی به اظهارات اخیر وزیر جنگ آمریکا

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی در واکنش به اظهارات اخیر پیت هگست وزیر جنگ آمریکا درشبکه ایکس نوشت: هنگامی که وزیر جنگ آمریکا می گوید «بدون رحم»، او ابراز قدرت نمی‌کند بلکه ورشکستگی اخلاقی خود و ناآگاهی‌اش در مورد قوانین جنگ را نشان می دهد.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ما به او توصیه می‌کنیم که کنوانسیون لاهه و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری رم را مطالعه کند، مگر اینکه بخواهد به عنوان جنایتکار جنگی به نتانیاهو بپیوندد.

