واکنش عراقچی به اظهارات اخیر وزیر جنگ آمریکا
عراقچی به اظهارات اخیر پیت هگست وزیر جنگ آمریکا واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، عباس عراقچی در واکنش به اظهارات اخیر پیت هگست وزیر جنگ آمریکا درشبکه ایکس نوشت: هنگامی که وزیر جنگ آمریکا می گوید «بدون رحم»، او ابراز قدرت نمیکند بلکه ورشکستگی اخلاقی خود و ناآگاهیاش در مورد قوانین جنگ را نشان می دهد.
وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ما به او توصیه میکنیم که کنوانسیون لاهه و اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری رم را مطالعه کند، مگر اینکه بخواهد به عنوان جنایتکار جنگی به نتانیاهو بپیوندد.