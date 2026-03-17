بقائی:
ایرانیان با داشتن نگهبانان خاموش روشنایی وطن که دل در گرو روشنایی و مانایی ایران دارند شکست ناپذیرند
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حمله امروز صبح به ساختمان اداره برق استان تهران نوشت: ایرانیان با داشتن نگهبانان خاموش روشنایی وطن که دل در گرو روشنایی و مانایی ایران دارند شکست ناپذیرند.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار تویتی نوشت:
همه دیدیم
امروز دوباره آسمان تهران زیر صدای انفجارهای اصحاب اپستین لرزید.
پستهای برق هدف این حملات بود؛ جایی که اگر خاموش شود، شهری در تاریکی فرو میرود.
اما پیش از آنکه تاریکی جا خوش کند، جوانانی بودند که میان دود و آژیر و خطر، خودشان را به پستها رساندند و کمتر از دو ساعت برق خانهها را برقرار کردند.
با دستهایی که خستگی را نمیشناسد و دلهایی که فقط یک چیز میخواهد:
ایران باید روشن بماند.
شاید نامشان در خبرها نیاید،
اما هر چراغی که امشب در خانهای روشن است، روایت غیرت و ایستادگی همین فرزندان برومند این سرزمین است.
شکست ناپذیری ما به داشتن چنین جوانانی است که دل در گروی روشنایی و مانایی ایران دارند.
ایران به داشتن چنین جوانانی میبالد؛
نگهبانان خاموش روشنایی وطن.