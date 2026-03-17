موج پنجاه و هفتم عملیات وعده صادق۴ اجرا شد

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ️موج پنجاه و هفتم عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک "یا سیدالساجدین علیه السلام" تقدیم به خردسال ترین شهید جنگ رمضان "مجتبای سه روزه" که امروز در آغوش مادرش همراه با خانواده به شهادت رسید، علیه اهدافی در قلب سرزمین‌های اشغالی شامل زیرساختهای ارتباط فرماندهی و کنترل و دفاع موشکی با سامانه دقیق و نقطه زن خیبر شکن و عماد و قدر و پایگاه العدید محل استقرار تروریستهای امریکایی با موشکهای نقطه زن، میانبرد، سوخت جامد و مایع ذوالفقار و قیام و پهپادهای هوشمند و انهدامی در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان با عنایت الهی با موفقیت انجام شد.

انتهای پیام/