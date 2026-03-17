سپاه:
آمران، عاملان و تابعان جنایت ها منتظر انتقام خون نوزاد سه روزه باشند
سپاه در پی شهادت یک کودک ۳ روزه در جنگ رمضان در بیانیهای تاکید کرد: سکوت و بی عملی مجامع حقوق بشری، حکام منطقه و جهان و دغدغهمندان حقوق بشری نسبت به جنایت های آمریکا و رژیم صهیونیستی، موجب توسعه گستاخی و نسل کشی های این رژیم های بدسگال شده است.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
«بای ذنب قتلت»
دژخیمان سفاک و کودک کش ارتش آمریکا و رژیمصهیونیستی در سحرگاه امروز طی حمله ای وحشیانه به یک خانه روستایی در اطراف شهر اراک، یک کودک شیرخواره ۳ روزه را در آغوش گرم مادر شهیده اش به همراه خواهر ۲ ساله و مادر بزرگش به شهادت رساندند!
شهید مجتبای ۳ روزه در این رزم تاریخی به کسب مدال خردسال ترین سرباز و شهید جنگ رمضان در تجاوز کفتارهای آمریکایی و صهیونیستی نائل آمد.
شهادت مظلومانه این طفل شیرخواره سندی دیگر بر توحش و کودک کشی رژیم صهیونی و آمریکا پس از هدف گیری مدارس و درمانگاهها است.
سکوت و بی عملی مجامع حقوقی بشری، حکام منطقه و جهان و دغدغهمندان حقوق بشری نسبت به جنایت های آمریکا و رژیم صهیونیستی، موجب توسعه گستاخی و نسل کشیهای این رژیم های بدسگال شده است.
ولیکن خون به ناحق ریخته مجتبای ۳ روزه ما را در جنگ با اراذل پست آمریکایی و صهیونی مصمم تر می کند.
آمران، عاملان و تابعان این جنایت ها منتظر انتقام خون مجتبای مظلوم باشند.»