آمران، عاملان و تابعان جنایت ها منتظر انتقام خون نوزاد سه روزه باشند

«بسم الله الرحمن الرحیم

«بای ذنب قتلت»

دژخیمان سفاک و کودک کش ارتش آمریکا و رژیم‌صهیونیستی در سحرگاه امروز طی حمله ای وحشیانه به یک خانه روستایی در اطراف شهر اراک، یک کودک شیرخواره ۳ روزه را در آغوش گرم مادر شهیده اش به همراه خواهر ۲ ساله و مادر بزرگش به شهادت رساندند!

شهید مجتبای ۳ روزه در این رزم تاریخی به کسب مدال خردسال ترین سرباز و شهید جنگ رمضان در تجاوز کفتارهای آمریکایی و صهیونیستی نائل آمد.

شهادت مظلومانه این طفل شیرخواره سندی دیگر بر توحش و کودک کشی رژیم صهیونی و آمریکا پس از هدف گیری مدارس و درمانگاه‌ها است.

سکوت و بی عملی مجامع حقوقی بشری، حکام منطقه و جهان و دغدغه‌مندان حقوق بشری نسبت به جنایت های آمریکا و رژیم صهیونیستی، موجب توسعه گستاخی و نسل‌ کشی‌های این رژیم های بدسگال شده است.

ولیکن خون به ناحق ریخته مجتبای ۳ روزه ما را در جنگ با اراذل پست آمریکایی و صهیونی مصمم تر می کند.

آمران، عاملان و تابعان این جنایت ها منتظر انتقام خون مجتبای مظلوم باشند.»