تعرض به خارک، پاسخی ویرانگر در پی خواهد داشت

به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی در ارتباط تلفنی با شبکه خبر درباره اقدامات نیروهای مسلح در جریان “جنگ رمضان” توضیحاتی ارائه کرد.

سوال: آخرین ارزیابی‌ها و مواضع نیرو‌های مسلح و مقتدر کشورمان را از زبان شما می‌شنویم.

سردار شکارچی: الحمدلله دنیا شاهد است که با قدرت نیرو‌های مسلح و پشتوانه مردمی ملت عزیز ما تمام تجاوز‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی پاسخ قدرتمندانه را داشته و ضربات بسیار سهمگینی به آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی وارد شده است جدیدا و مکرر ارتش متجاوز آمریکا و سران آمریکا دارند تکرار می‌کنند تعرض و تجاوز به جزیره خارک را، من اینجا هشدار می‌دهم از جانب همه نیرو‌های مسلح و ملت شریف ایران که اگر آمریکای جنایتکار تعرض و تجاوزی را به جزیره خارک و تاسیسات و پایانه نفتی جزیره را مرتکب شود به صورت قدرتمند و قاطعانه اعلام می‌کنیم که همه تاسیسات نفت و گاز کشور مبدا مورد تهاجم قرار خواهد گرفت و نیرو‌های مسلح با قدرت همه تاسیسات نفت و گاز کشور مبدا را که از آن جا تجاوز به جزیره خارک صورت می‌گیرد را به تلی از خاکستر تبدیل خواهیم کرد.

سردار شکارچی: واقعیت امر این است که ما ثابت کردیم هرجا هشدار دادیم حتما عمل خواهیم کرد قدرتمندانه عمل خواهیم کرد هیچ خط قرمزی را در مقابل خودمان نمی‌بینیم کسی که به جزیره خارک بخواهد تجاوز کند در مقابلش همه تاسیسات نفتی و گازی خودش را باید خاکستر پیش روی خودش ببیند و نه که شعار باشد این تجربه خواهند کرد آن کشور نباید مبدا تجاوز آمریکایی‌ها به جزیره خارک باشد حالا این اگر شعار است عملیات روانی است که همیشه این کار را می‌کنند ولی اگر تبدیل به عمل شد در اولین فرصت تمام تاسیسات نفت و گاز کشور مبدا مورد هجوم نیرو‌های قدرتمند مسلح جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت و باید خاکستر این تاسیسات را مشاهده کنند.