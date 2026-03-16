به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌گو با العربی الجدید گفت: آمریکایی‌ها از خاک و سرمایۀ کشورهای منطقۀ خلیج فارس استفاده کردند و پایگاه درست کردند تا امنیت این کشورها را تأمین کنند، اما خودشان از این پایگاه‌ها به ایران حمله کردند و ما را مجبور به پاسخ‌گویی کردند. ناامنی را آمریکا از خاک این کشورها آغاز کرده است و طبیعی است که ما در یک جنگ وجودی مجبور به دفاع از خود هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر توجه داشته باشید، ما این ظرفیت را در جنگ ۱۲ روزه هم داشتیم. با اینکه آمریکایی‌ها کنار رژیم بودند، تا وقتی آمریکایی‌ها وارد جنگ نشدند، کشورهای منطقه را درگیر نکردیم.

به شرایط پیش از جنگ برنمی‌گردیم

رئیس مجلس در بخش دیگر گفت‌وگوی خود با العربی الجدید با تأکید بر اینکه ما بیشتر از گذشته به تقویت روابط با کشورهای همسایه اعتقاد داریم، تصریح کرد: در موقعیت فعلی، ما مجبوریم به دفاع از خود. اما معتقدیم امنیت منطقه را باید کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی تأمین کنند؛ بنابراین ما فکر می‌کنیم این جنگ خیلی از مناسبات منطقه‌ای را تغییر می‌دهد و ما به شرایط پیش از جنگ برنمی‌گردیم. لذا ما برای توافق‌های امنیتی پایدار با کشورهای منطقه آماده‌ایم و فکر می‌کنیم که این توافق‌های امنیتی می‌تواند یک تضمین برای هر دو طرف ایجاد کند و امنیت پایداری را برای سرمایه‌گذاران در منطقه ایجاد کند

انتظار نداشتیم از خاک همسایگان جنوبی برای تجاوز به ایران استفاده شود

رئیس مجلس در پاسخ به سوال العربی الجدید در خصوص اینکه کشورهای منطقه انتظار نداشتند شاهد این حملات باشند گفت: اجازه دهید تعارف را کنار بگذارم. این ما بودیم که انتظار نداشتیم از خاک همسایگان جنوبی برای تجاوز به ایران استفاده شود، تا مجبور به دفاع از خود شویم. پیام من همان نکته‌ای است که رهبر جدید ما گفتند. شما به آمریکا پایگاه دادید که برای شما امنیت ایجاد کند، اما همین پایگاه‌ها عامل ناامنی برای کشورتان شد. چون آن‌ها به شما خیانت کردند. متحد آن‌ها فقط رژیم صهیونیستی است. حتی وقتی اسرائیل به قطر حمله کرد، این پایگاه‌ها هیچ دفاعی دربرابر جنگنده‌های اسرائیلی نکردند و حتی یک هشدار ساده هم ندادند.

قالیباف اضافه کرد: ترامپ، در دورۀ قبل ریاست‌جمهوری، نگاه خودش را دربارۀ کشورهای جنوب حاشیۀ خلیج فارس به‌ صراحت گفت که من نمی‌خواهم آن عبارت را تکرار کنم؛ اما آن عبارت واقعیت نگاه آمریکایی‌ها به این کشورهاست. این جنگ بار دیگر به شما ثابت کرد که کشورهای عربی خلیج فارس هیچ اهمیتی برای آمریکا ندارند. حالا که کار به اینجا رسیده، یک‌بار برای همیشه، کار را تمام کنید و پایگاه‌های آمریکا را در کشورهایتان تعطیل کنید.

آتش‌بس را تا پشیمانی دشمن و ایجاد شرایط سیاسی و امنیتی مناسب در جهان و منطقه نخواهیم پذیرفت

رئیس مجلس در بخش دیگر گفت‌وگوی خود با العربی الجدید درخصوص امکان یا احتمال آتش‌بس هم عنوان کرد: آتش‌بس زمانی منطقی است که دوباره جنگ نشود، نه اینکه آتش‌بس فقط برای دشمن فرصت ایجاد کند تا مشکلات خودش را مثل ازبین‌رفتن رادارها یا کمبود موشک‌های رهگیر را حل کند و بعد دوباره به ما حمله کند.

قالیباف تصریح کرد: ما آتش را تا زمانی ادامه خواهیم داد که دشمن از حملۀ خود، به معنی واقعی، پشیمان شود و شرایط سیاسی و امنیتی در جهان و منطقه آماده شود و تهدید و جنگ از منطقه به پایان واقعی برسد. ما آتش‌بس را تا پشیمانی دشمن و ایجاد شرایط سیاسی و امنیتی مناسب در جهان و منطقه نخواهیم پذیرفت.

خود را برای یک جنگ بلندمدت آماده کردیم

رئیس مجلس در ادامه با اعلام اینکه ما خود را برای یک جنگ بلندمدت آماده کردیم، گفت: چون می‌دانستیم قرار است به ما حمله شود و بر اساس تجربۀ جنگ قبلی می‌دانستیم چگونه می‌خواهند توان عملیاتی ما را بگیرند. لذا برای همۀ آن‌ها تدبیر کردیم.

هم ذخیرۀ موشکی و پهبادی کافی و هم توان تولید آن‌ها را داریم

قالیباف با بیان اینکه فکر کنم دیگر کسی لفاظی آمریکایی‌ها دربارۀ ازبین‌بردن توان آفندی ایران را باور نمی‌کند؛ تصریح کرد: ما هم ذخیرۀ موشکی و پهبادی کافی داریم و هم چون این فناوری بومی است توان تولید آن‌ها را با نرخ بسیار بیشتر و بسیار ارزان‌تر از موشک‌های رهگیر دشمنداریم.

طبق اعلام رئیس مجلس در گفت‌وگو با العربی الجدید، تنها ضمانت ما برای اینکه دشمن برای بار سوم به ما حمله نکند، این است که او را از تجاوز به ایران پشیمان کنیم که دیگر هوس حمله به ایران نکند.

ایران نه سوریه است که رهبرش بگذارد و از کشور برود، نه ونزوئلاست که تسلیم حرف زور شود

قالیباف در پاسخ به سوال العربی الجدید مبنی بر معنای انتخاب آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای پس از ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی برای متجاوزین گفت: اگر این انتخاب و حمایت مردم از این انتخاب را کنار اولین پیام ایشان بگذاریم، این پیام برای دنیا روشن می‌شود که ایران نه سوریه است که رهبرش بگذارد و از کشور برود، نه ونزوئلاست که تسلیم حرف زور شود. همۀ مردم از رهبر معظم انقلاب گرفته تا مسئولین و مردم، با وحدت کلمه، پای عزت و استقلال و یکپارچگی ایران می‌ایستند.

کشوری که پشتش به عنایت الهی گرم است را نمی‌توان شکست داد

به گزارش خانه ملت، وی تصریح کرد: کشوری که پشتش به عنایت الهی گرم است را نمی‌توان شکست داد. اصول و مبانی انقلاب، که توسط دو امام انقلاب تعیین شده است، تغییری نخواهد کرد.