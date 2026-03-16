عراقچی:
کشورهای همسایه موضع خود را درباره تشویق حمله به ایران شفاف اعلام کنند
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به گزارشهایی مبنی بر اینکه برخی کشورهای همسایه که امکان استفاده از خاک خود برای حمله به ایران را فراهم میکنند، بهطور فعال در تشویق و ترغیب این کشتار نیز نقش داشتهاند، خواستار روشن شدن مواضع این کشورها در این زمینه شد.
به گزارش ایلنا،سید عباس عراقچی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: صدها غیرنظامی ایرانی، از جمله بیش از ۲۰۰ کودک، در بمبارانهای اسرائیل و ایالات متحده کشته شدهاند.
وی افزود: در عین حال، گزارشهایی منتشر شده است مبنی بر اینکه برخی کشورهای همسایه که میزبان نیروهای آمریکایی هستند و امکان استفاده از خاک خود برای حمله به ایران را فراهم میکنند، بهطور فعال در تشویق و ترغیب این کشتار نیز نقش داشتهاند.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: از اینرو، انتظار میرود مواضع این کشورها بیدرنگ و بهصورت شفاف روشن شود.