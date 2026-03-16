کشورهای همسایه موضع خود را درباره تشویق حمله به ایران شفاف اعلام کنند

به گزارش ایلنا،سید عباس عراقچی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: صدها غیرنظامی ایرانی، از جمله بیش از ۲۰۰ کودک، در بمباران‌های اسرائیل و ایالات متحده کشته شده‌اند.

وی افزود: در عین حال، گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر اینکه برخی کشورهای همسایه که میزبان نیروهای آمریکایی هستند و امکان استفاده از خاک خود برای حمله به ایران را فراهم می‌کنند، به‌طور فعال در تشویق و ترغیب این کشتار نیز نقش داشته‌اند.