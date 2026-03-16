فهرست نهایی نامزدان شورای اسلامی شهر فردا به فرمانداران ابلاغ خواهد شد

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، محسن اسلامی اظهار کرد: بر اساس آنچه که در تقویم زمانبندی انتخابات شورای اسلامی کشور ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و هم اکنون در جریان فرایندهای اجرایی و نظارت انتخابات هستیم.

اسلامی اظهار کرد: از ۲۷ تا ۲۹ اسفند آگهی داوطلبان شورای اسلامی شهر از جانب فرمانداران منتشر خواهد شد.

سخنگوی ستاد مرکزی انتخابات افزود: از ۳ فروردین فهرست دستگاه های اجرایی در خصوص ظرفیت های تبلیغات نامزدهای انتخاباتی مشخص خواهد شد و این ظرفیت ها ۲۰ فروردین به نامزدان محترم اعلام خواهد شد.

وی در خصوص انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفت: به جهت برگزاری فهرستی یا تناسبی انتخابات در این شعب، احزاب و جبهه های سیاسی از ۲۶ اسفند تا ۲۶ فروردین فرصت دارند تا فهرست انتخاباتی خود را به هیئت اجرایی شهرستان تهران و فرمانداری تهران اعلام کنند.

اسلامی در خصوص انتخابات شورای اسلامی روستا گفت: فرایندهای این انتخابات نیز در حال برگزاری است؛ با توجه به صورتجلسات بررسی صلاحیت داوطلبان روستایی در هیئت های اجرایی بخش در ۱۴ روز گذشته در حال اجرا بود؛ از امروز ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین به مدت ۲۰ روز فرصتی است که بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت نظارت بخش خواهد بود و از ۱۶ فروردین نتایج اولیه بررسی صلاحیت ها توسط بخشداران اعلام خواهد شد.

محسن اسلامی گفت: همکاران من در ستاد انتخابات کشور و ستادهای انتخابات استانی مجدانه در تلاشند هستند که هیچ فرایندی از زمان خود عقب نیفتد و انتخابات در زمان مقرر برگزار شود.

وی افزود: انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت نظارت هستیم و به محض اعلام شدن به داوطلبان ابلاغ خواهد شد.