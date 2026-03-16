بقائی:
در برابر قلدری سر خم نمیکنیم
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص دلیل توهین مقامات آمریکایی به ملت شریف ایران در پیامی نوشت: دلیل اینکه مقامات آمریکایی مدام به ایرانیان توهین میکنند و آنها را «ملت ترور و نفرت» مینامند چیزی نیست جز اینکه ایرانیان در برابر قلدری سر خم نمیکنند و در برابر تجاوز نظامی جنایتکارانه به میهن عزیزشان، دفاع میکنند.