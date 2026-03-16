سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا:
شگفتانههای ایران چگونگی ضربه بر دشمن است
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: شگفتانههای ایران علاوهبر تسلیحات پرقدرت، شامل چگونگی واردآوردن ضربه کوبنده به دشمن است.
به گزارش ایلنا، در متن پیام سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) آمده است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
نیروی دریایی سپاه، سحرگاه امروز، در یک عملیات دقیق و کوبنده، انبار مرکزی مهماتِ پایگاه هوایی "الظفره" تروریستهای آمریکایی را مورد اصابت قرار داد. در این پایگاه، انفجارهای بسیار شدیدی رخ داد که منجر به دستور تخلیه آن پایگاه شده و تروریستهای آمریکایی مجبور شدند جنگندههای خود را از این پایگاه خارج و به سایر پایگاههایشان در فواصل بیشتری انتقال دهند.
موج پنجاه و پنجم عملیات وعدهصادق۴ با رمز مبارک "یا موسی بن جعفر علیه السلام"، علیه اهدافی در قلب سرزمینهای اشغالی شامل مراکز تولید تسلیحات نظامیِ هوافضا و مراکز پشتیبانی سوخترسان هوایی بهوسیله موشکهای نقطهزن و فوقسنگین هایپرسونیک فتاح، عماد و قدر و پهپادهای انهدامی، و همچنین مراکز ارتش تروریست آمریکا واقع در پایگاه هوایی الظَفره، پایگاه دریایی جُفیر و پایگاه هوایی شیخ عیسی با موشکهای میانبرد و سوخت جامد و نقطهزن فاتح، ذوالفقار و دزفول و پهپادهای هوشمند و انهدامی با عنایت الهی با موفقیت انجام شد.
مدافعان آسمان ایران، دو فروند پهپاد شناسایی رزمی متعلق یه دشمنان آمریکایی-صهیونی را طی ساعات گذشته و بر فراز آسمان تهران و جم، پیش از انجام عملیات، توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، رهگیری و منهدم کردند.
دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به جنایات دشمن آمریکایی صهیونی از ساعاتی پیش، مراکز مهم و راهبردی تسلیحاتسازی رافائل و صنایع هوافضای رژیم صهیونی را هدف حملات پهپادی خود قرار داده است.
در ادامه سِیر برتری آتش نیروهای مسلح کشورمان، طی روزهای گذشته مطابق تصاویر ماهوارهای منتشر شده، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیش از ۸۰ درصد از رادارهای راهبردی، نقاط کلیدی، مهم و حیاتی پایگاههای تروریستهای آمریکایی را منهدم کردهاند.
موج ۵۶ عملیات وعدهصادق۴ با رمز مبارک یا زینب کبری سلام الله علیها، علیه اهدافی در سرزمینهای اشغالی، شامل فرماندهیِ پشتیبانی منطقه جنوب و انبار راهبردی ذخایر موشکی رافائل در شمال سرزمینهای اشغالی و پایگاه تروریستهای آمریکایی در العدید، توسط سامانههای فوقسنگین و نقطهزن خرمشهر، عماد و قدر مورد اصابت دقیق قرار گرفت.
همزمان هم یگان پهپادی سپاه مواضع گروهکهای ضدانقلاب در اربیل را زیر موج حملات مرگبار خود قرار دادند.
نبض غیرت ایران، قطعشدنی نیست.
و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم