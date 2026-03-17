توضیحات فیاضی درباره برگزاری کلاسهای درس در شرایط جنگی / به رئیسجمهور گفتیم موضوع تاثیر معدل در کنکور را حل کند
عبدالوحید فیاضی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه در صورت ادامهدار بودن شرایط جنگی در کشور وضعیت کلاسهای درس دانش آموزان و برگزاری کنکور چگونه خواهد بود، گفت: کشور امروز در شرایط جنگی قرار دارد، البته در گذشته این شرایط پیش بینی شده بود. تابستان گذشته پیشبینی شد اگر جنگی صورت بگیرد چه اقداماتی برای آموزش دانشآموزان باید انجام شود آموزش و پرورش هم برای این شرایط برنامه داشت.
وی ادامه داد: به خاطر دارم آموزش و پرورش برنامههای حضوری، غیرحضوری و نیمه حضوری را در گزارشی که به کمیسیون ارائه داد برنامهریزی کرده بود که در سختترین حالت خود یعنی برنامه غیرحضوری قرار دارند.
فیاضی گفت: احتمالا آزمونها هم باید به همین صورت باشد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط امکان دارد مصوبه تاثیر معدل در کنکور لحاط نشود و تغییراتی ایجاد شود، گفت: تأکید ما این است؛ ۲ روز قبلاز جنگ که آقای رئیسجمهور به مازندران آمده بودند، با نمایندگان مازندران که بودیم، این مسئله را به آقای رئیسجمهور گفتیم که ایشان این موضوع را به آقای حاج میرزایی دادند که پیگیر شوند.
وی تاکید کرد: آنجا هم خدمت رئیسجمهور عرض کردیم این موضوع را باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی با گفتوگو حل کنند که ۲ روز بعد از آن جنگ شد و نمیدانم جلسه شورا برگزار میشود یا نمیشود.