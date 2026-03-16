پیام رئیس قوه قضائیه در آستانه مراسم تشییع پیکر شهدای جنگ تحمیلی اخیر و شهدای ناو دنا

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

جنایت رژیم شیطانی آمریکا در حمله به ناو دنا که به شهادت جمعی کثیری از جوانان دریادل وطن منجر شد، عمیقاً قلوب همه ایرانیان در اقصی نقاط جهان را داغدار و ماتم‌زده کرده است.

پهنه نیلگون اقیانوس هند، امروز آغشته به خون جوانان دریادل ایرانی است؛ جوانانی که سوار بر ناو دنا، به دعوت رسمی دولت هند، عازم مأموریتی صلح‌طلبانه و رزمایشی بین‌المللی شده و در راه بازگشت به مام وطن بودند، اما اشرار و تروریست‌های آمریکایی در اقدامی بزدلانه و به غایت ناجوانمردانه، به سمت این ناو حامل دریادلان ایرانی حمله کرده و جوانان وطن ما را در غربت و در اوج مظلومیت به شهادت رساندند.

روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، آیین بدرقه و تشییع شهدای گلگون‌کفن ناو دنا و سایر شهدای جنگ تحمیلی اخیر در ایران اسلامی برگزار می‌شود؛ اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده‌های معزز این شهدای والامقام، از عموم مردم انقلابی ایران اسلامی دعوت به عمل می‌آورم که با حضوری هر چه حماسی‌تر در آیین تشییع ابدان مطهر شهدای دریادل وطن، بار دیگر پیام استواری و وطن‌دوستی خود را به گوش جهانیان برسانند.

قدر متیقّن، اقدام رژیم آمریکا در حمله به ناو دنا مغایر با کلیه‌ی کنوانسیون‌های بین‌المللی بویژه در مقوله‌ی حقوق بین‌الملل دریایی است و ما به طور قطع در مجامع بین‌المللی، این جنایت جنگی آشکار و سایر جنایات اخیر رژیم آمریکا از جمله حمله به مدرسه میناب و مناطق مسکونی کشور، به شهادت رساندن رهبر حکیم و فداکار انقلاب اسلامی و فرماندهان نظامی و … را پیگیری مجدانه خواهیم کرد و رژیم جانی و متوحش آمریکا را به سبب این جنایات و بالاخص به شهادت رساندن جوانان دریادل ایرانی در دیار غربت، مورد پیگرد قرار خواهیم داد.