اطلاعیه شماره ۴۱/

هشدار مجدد به صاحبان صنایع وابسته به آمریکا در منطقه و درخواست تخلیه از کارگران

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۱ عملیات وعده صادق ۴ ضمن هشدار مجدد به صاحبان صنایع وابسته به آمریکا در منطقه از مردم مناطق اطراف کارخانه‌های صنعتی که آمریکایی‌ها سهامدار آن هستند خواست آن مناطق را تخلیه کنند تا آسیبی به آنها نرسد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۴۱ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

به رژیم شکست خورده امریکا اخطار می‌دهیم کلیه صنایع آمریکایی در منطقه را تخلیه کنند و از مردم مناطق اطراف کارخانه‌های صنعتی که آمریکایی‌ها سهامدار آن هستند می‌خواهیم آن مناطق را تخلیه کنند تا آسیبی به آنها نرسد.

در ساعات آینده این صنایع مورد حمله و اصابت قرار خواهند گرفت.

انَّ ٱللَّهَ عَزِیز ذُو ٱنتِقَام

