هشدار مجدد به صاحبان صنایع وابسته به آمریکا در منطقه و درخواست تخلیه از کارگران

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۴۱ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

به رژیم شکست خورده امریکا اخطار می‌دهیم کلیه صنایع آمریکایی در منطقه را تخلیه کنند و از مردم مناطق اطراف کارخانه‌های صنعتی که آمریکایی‌ها سهامدار آن هستند می‌خواهیم آن مناطق را تخلیه کنند تا آسیبی به آنها نرسد.



در ساعات آینده این صنایع مورد حمله و اصابت قرار خواهند گرفت.



انَّ ٱللَّهَ عَزِیز ذُو ٱنتِقَام