نامه لاریجانی به ملتها و کشورهای مسلمان منتشر شد
دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به ملتهای مسلمان و کشورهای اسلامی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در یک نامه ۶ بندی خطاب به مسلمانان جهان و کشورهای مسلمان نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
مسلمانان جهان و دولت های اسلامی
۱- ایران با یک تهاجم فریبکارانه آمریکایی صهیونیستی، آن هم در حین مذاکرات مواجه شد که قصد آن تجزیه ایران بود. رهبر بزرگ و فداکار انقلاب اسلامی و تعدادی از مردم عادی و فرماندهان نظامی را به شهادت رساندند. لذا با مقاومت ملی و اسلامی ایرانیان مواجه شدند.
۲- میدانید که جز در موارد نادر، آن هم در بعد سیاسی، هیچ یک از دولتهای اسلامی به کمک ملت ایران نیامده اند؟ اما ملت ایران با اراده قوی دشمن نابکار را سرکوب کرد. به نحوی که امروز دشمن نمیداند از این بن بست استراتژیک چگونه رهایی یابد.
۳- ایران به راه مقاومت در مقابل شیطان بزرگ و کوچک (آمریکا و اسرائیل) ادامه میدهد اما آیا رفتار دولتهای اسلامی با سخن پیامبر (ص) که فرمود «اگر به فریاد مسلمانی تجاوب نکنید، مسلمان نیستید» در تناقض نیست؟ این چه مسلمانی است؟!
۴- برخی کشورها پا را فراتر گذاشته و گفتند چون ایران پایگاههای آمریکا و منافع آمریکا و اسرائیل را در آن کشورها هدف قرار داده، پس ایران دشمن ماست! آیا ایران باید دست روی دست بگذارد که از پایگاههای آمریکا در کشورهای شما به ایران حمله شود؟! بهانه تراشی میکنند؛ در یک طرف نبرد امروز آمریکا و اسرائیل هستند و در یک طرف ایران مسلمان و نیروهای مقاومت. شما در کدام طرف قرار دارید؟
۵- به آینده دنیای اسلام فکر کنید. میدانید آمریکا به شما هیچ وفایی ندارد و اسرائیل دشمن شماست. دقیقهای به خود و آینده منطقه بیندیشید. ایران خیرخواه شماست و قصد سلطه بر شما را ندارد.
۶- وحدت امت اسلامی با همه قدرت میتواند امنیت و تعالی و استقلال کشورها را برای همه تامین و تضمین کند.
بندهی خدا
علی لاریجانی