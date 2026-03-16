دستور رهبر انقلاب به ادامه خدمت منصوبان رهبر شهید بر اساس احکام و تدابیر سابق

بسمه‌تعالی

در پی استفسار بعضی از مدیران و مسئولان دستگاه‌هایی که مستقیم از طرف قائد شهید (قدّس الله نفسه الزّکیّه) منصوب شده‌اند، بدین‌وسیله اعلام میدارم فعلاً هیچ کدام به تجدید حکم نیازی نداشته و لازم است همچنان بر اساس تدابیر و سیاست هایی که در زمان حیات آن بزرگوار دریافت کرده‌اند، به کار خود ادامه دهند.

توفیقات همگان را در انجام مسئولیّت هایشان از خداوند متعال خواستارم.

سیّدمجتبیٰ حسینی خامنه‌ای