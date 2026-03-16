خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستور رهبر انقلاب به ادامه خدمت منصوبان رهبر شهید بر اساس احکام و تدابیر سابق

دستور رهبر انقلاب به ادامه خدمت منصوبان رهبر شهید بر اساس احکام و تدابیر سابق
کد خبر : 1762825
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر انقلاب اسلامی در مرقومه‌ای بر ادامه‌ی خدمت مدیران و مسئولانی که منصوب مستقیم قائد شهید هستند تأکید کردند.

به گزارش ایلنا، متن مرقومه آیت الله سیّدمجتبیٰ حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

 

بسمه‌تعالی
در پی استفسار بعضی از مدیران و مسئولان دستگاه‌هایی که مستقیم از طرف قائد شهید (قدّس الله نفسه الزّکیّه) منصوب شده‌اند، بدین‌وسیله اعلام میدارم فعلاً هیچ کدام به تجدید حکم نیازی نداشته و لازم است همچنان بر اساس تدابیر و سیاست هایی که در زمان حیات آن بزرگوار دریافت کرده‌اند، به کار خود ادامه دهند.

توفیقات همگان را در انجام مسئولیّت هایشان از خداوند متعال خواستارم.

سیّدمجتبیٰ حسینی خامنه‌ای

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل