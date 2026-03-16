دستور رهبر انقلاب به ادامه خدمت منصوبان رهبر شهید بر اساس احکام و تدابیر سابق
رهبر انقلاب اسلامی در مرقومهای بر ادامهی خدمت مدیران و مسئولانی که منصوب مستقیم قائد شهید هستند تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، متن مرقومه آیت الله سیّدمجتبیٰ حسینی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسمهتعالی
در پی استفسار بعضی از مدیران و مسئولان دستگاههایی که مستقیم از طرف قائد شهید (قدّس الله نفسه الزّکیّه) منصوب شدهاند، بدینوسیله اعلام میدارم فعلاً هیچ کدام به تجدید حکم نیازی نداشته و لازم است همچنان بر اساس تدابیر و سیاست هایی که در زمان حیات آن بزرگوار دریافت کردهاند، به کار خود ادامه دهند.
توفیقات همگان را در انجام مسئولیّت هایشان از خداوند متعال خواستارم.
سیّدمجتبیٰ حسینی خامنهای