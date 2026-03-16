تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵ در نشست هیئت دولت
نشست هیئت وزیران در وضع جنگی کشور برگزار شد و اعضای دولت، ضمن ارائه گزارش از کارهای انجامشده دستگاههای اجرایی در عرصههای مرتبط، چند موضوع مهم اقتصادی و اجرایی را بررسی و تصویب کردند.
به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۲۵ اسفند در نشست هیئت دولت، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به تصویب رسید؛ با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مطابق اصلاحات قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، فقط متضمن جدولها و بدون آییننامههای تکلیفی معمول در قوانین بودجه سنواتی بوده، ضوابط اجرایی بهعنوان مهمترین دستورالعمل دولت برای اجرای قانون بودجه، تدوین شده است.
بر اساس این مصوبه، با ابلاغ ضوابط یادشده، تکلیف دستگاههای اجرایی در جزئیات اجرای قانون بودجه مشخص خواهد شد و اجرای بودجه سال آینده از ابتدای سال با انسجام و سرعت بیشتری در دستور کار قرار میگیرد. این ضوابط، پیش از طرح در نشست هیئت وزیران، در کارگروههای تخصصی دولت، بررسی و نظر دستگاههای اجرایی در آن لحاظ شده است.
هیئت وزیران در ادامه این نشست به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای بند (۹) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب سال ۱۳۶۸ و آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با افزایش سرمایه شرکت بیمه ایران، ناشی از تجدید ارزیابی داراییها موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه، سرمایه شرکت بیمه ایران به مبلغ یک میلیون و یکصد و شصت هزار و سی و پنج میلیارد ریال افزایش مییابد. این اصلاحیه با توجه به اینکه متضمن اصلاح اساسنامه شرکت بیمه ایران است، پس از تأیید شورای نگهبان، ابلاغ و لازمالاجرا خواهد شد.
همچنین در این نشست، مصوبات کارگروه اقتصادی دولت که در چارچوب تفویض اختیار به کارگروههای چهارگانه بررسی شده بود، مطرح شد و به تأیید رسید.
این مصوبات در عرصههای مختلف اقتصادی و اجرایی بوده و بخشی از آنها ناظر به مدیریت آثار ناشی از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان است؛ از جمله موضوع بازسازی زیرساختهایی که در تهاجم اخیر آسیب دیدهاند و همچنین، ادامه خدمترسانی عمومی به مردم در وضع جنگی.