مراسم بزرگداشت شهید دریاسالار علی شمخانی برگزار شد
مراسم بزرگداشت شهید دریاسالار علی شمخانی با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری و مردم تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در مراسمی با حضور مقامات کشوری و لشکری، اعضای خانواده، همرزمان شهید و مردم تهران مراسم سومین روز خاکسپاری شهید دریاسالار علی شمخانی در مسجد ولیعصر (خوزستانی ها) برگزار شد.
محمد مخبر مشاور سیاسی رهبرشهید، دانش حعفری وزیر اسبق اقتصاد، محسن رفیق دوست اولین وزیر سپاه، غلامعلی رجایی و سردار محمد علایی همرزمان ایشان در این مراسم حضور یافتند.