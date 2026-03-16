تعقیب و جلوگیری از فروش و مصادره اموال متعلق به همکاران با دشمن در داخل و خارج

وی گفت: تاکید مؤکد داریم در پیشبرد این مقوله تسریع صورت گیرد و با لحاظ جوانب قانونی، در قبال آن، اطلاع‌رسانی مقتضی نیز صورت گیرد. این قضیه به‌ویژه در قبال عناصری با سرعت صورت گیرد که از پول این مردم و مملکت، ثروت اندوخته‌اند و احیاناً چهره شده‌اند و حالا با دشمن متجاوز به مردم، همکاری و هم‌صدایی می‌کنند.

در پی این دستور؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به علی صالحی، دادستان تهران دستور داد تا نسبت به تعقیب کیفری، پیشگیری و ممنوعیت از هرگونه فروش، جابجایی، انتقال اسناد نسبت به شناسایی و توقیف کلیه اموال منقول و غیر منقول عناصر همکار با دشمن متجاوز در خارج و داخل کشور اقدام کند.

در این دستور آمده برخی عناصر معاند و فراری همزمان با تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به کشورمان، اقدامات گسترده‌ای را علیه امنیت ملی از طریق همکاری با دول متخاصم و رسانه‌های صهیونیستی، دفاع از تجاوز به خاک مقدس ایران و دعوت به آشوب و درگیری خیابانی مسلحانه کلید زده‌اند.

با توجه به ماده‌ی ۲۹٠ آیین دادرسی کیفری و وظایف مدعی‌العموم ، مقتضی است با قید فوریت نسبت به تعقیب کیفری نامبردگان اقدام و با توجه به اینکه عمل ارتکابی آنان دارای مصادره اموال می‌باشد جهت پیشگیری و ممنوعیت از هرگونه فروش، جابجایی، انتقال اسناد نسبت به شناسایی و توقیف کلیه اموال منقول و غیر منقول با استفاده از ظرفیت ضابطین و سازمان ثبت اقدام و نتیجه آن اعلام شود.