موج پنجاه و ششم عملیات وعده صادق ۴ اجرا شد

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:



موج ۵۶ عملیات وعده‌صادق۴ با رمز مبارک یا زینب کبری سلام الله علیها تقدیم به سیدالشهدای مقاومت، حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم علیه اهدافی در سرزمین های اشغالی شامل فرماندهی پشتیبانی منطقه جنوب و انبار استراتژیک ذخیره موشکی رافائل در شمال سرزمین‌های اشغالی و پایگاه تروریستهای امریکایی درالعدید توسط سامانه‌های فوق سنگین و نقطه‌زن خرمشهر، عماد و قدر مورد اصابت دقیق قرار گرفت.

همزمان یگان پهپادی سپاه نیز مواضع گروهک های ضد انقلاب در اربیل را زیر موج حملات مرگبار خود قرار دادند.



انا من المجرمین منتقمون