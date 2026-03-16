موج پنجاه و ششم عملیات وعده صادق ۴ اجرا شد

موج پنجاه و ششم عملیات وعده صادق ۴ اجرا شد
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای موج پنجاه و ششم عملیات وعده صادق ۴ فرماندهی پشتیبانی منطقه جنوب و انبار استراتژیک ذخیره موشکی رافائل در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

موج ۵۶ عملیات وعده‌صادق۴ با رمز مبارک یا زینب کبری سلام الله علیها تقدیم به سیدالشهدای مقاومت، حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم علیه اهدافی در سرزمین های اشغالی شامل فرماندهی پشتیبانی منطقه جنوب و انبار استراتژیک ذخیره موشکی رافائل در شمال سرزمین‌های اشغالی  و پایگاه تروریستهای امریکایی درالعدید توسط سامانه‌های فوق سنگین و نقطه‌زن خرمشهر، عماد و قدر مورد اصابت دقیق قرار گرفت.
همزمان یگان پهپادی سپاه نیز مواضع گروهک های ضد انقلاب در اربیل را زیر موج حملات مرگبار خود قرار دادند.

انا من المجرمین منتقمون

اخبار مرتبط
