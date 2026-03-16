مکاتبه وزیر دادگستری با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی
رحیمی: حملات آمریکا و اسراییل نقض هدفمند و فراگیر حقوق کودکان است
وزیر دادگستری در نامهای خطاب به "حسین ابراهیم طه" دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، تجاوز وحشیانه رژیم اشغالگر اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به قلمروی سرزمینی کشور جمهوری اسلامی ایران را جنگی نامشروع عنوان کرد که منجر به شهادت رهبر عظیم الشأن کشورمان، برخی مقامات کشوری و غیرنظامیان زیادی شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در این نامه با جنایتکارانه خواندن تجاوز وحشیانه آمریکا و اسراییل به کشورمان آورده است: در این حملات همچنین اصول بنیادین و تعهدات حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک، تناسب و احتیاط نیز نقض شده و بدون شک مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب میشود. تجاوز نظامی به قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، نهتنها حمله به یک کشور مستقل و متعهد به منشور ملل متحد است؛ بلکه حملهای آشکار به ارزشهای جهانی، کرامت و حقوق انسانی و بنیانهای نظم حقوقی بینالمللی به ویژه نقض صریح کنوانسیون 1989 حقوق کودک، به عنوان حقوق بشریترین کنوانسیون بینالمللی است.
وزیر دادگستری در نامه خود خطاب به دبیرکل سازمان همکاری اسلامی آورده است: انتظار داریم که مقامات و نهادهای آن سازمان مهم و ارزشمند بینالمللی به ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، همگام با ندای عدالت و هنجارهای حقوق بینالملل اقدامی مؤثر و بازدارنده برای پایان دادن به این تجاوز و پاسخگو نمودن مرتکبین آن اتخاذ نموده و این مطالبه به کشورهای عضو نیز منعکس گردد.