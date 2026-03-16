مکاتبه وزیر دادگستری با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی

رحیمی: حملات آمریکا و اسراییل نقض هدفمند و فراگیر حقوق کودکان است

وزیر دادگستری در نامه‌ای خطاب به "حسین ابراهیم طه" دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، تجاوز وحشیانه رژیم اشغالگر اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به قلمروی سرزمینی کشور جمهوری اسلامی ایران را جنگی نامشروع عنوان کرد که منجر به شهادت رهبر عظیم الشأن کشورمان، برخی مقامات کشوری و غیرنظامیان زیادی شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی  در این نامه با جنایتکارانه خواندن تجاوز وحشیانه آمریکا و اسراییل به کشورمان آورده است: در این حملات همچنین اصول بنیادین و تعهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک، تناسب و احتیاط نیز نقض شده و بدون شک مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. تجاوز نظامی به قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، نه‌تنها حمله به یک کشور مستقل و متعهد به منشور ملل متحد است؛ بلکه حمله‌ای آشکار به ارزش‌­های جهانی، کرامت و حقوق انسانی و بنیان‌های نظم حقوقی بین‌­المللی به ویژه نقض صریح کنوانسیون 1989 حقوق کودک، به عنوان حقوق بشری‌ترین کنوانسیون بین‌المللی است. 

 

وزیر دادگستری در نامه خود خطاب به دبیرکل سازمان همکاری اسلامی آورده است: انتظار داریم که مقامات و نهادهای آن سازمان مهم و ارزشمند بین‌المللی به ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، همگام با ندای عدالت و هنجارهای حقوق‌ بین‌الملل اقدامی مؤثر و بازدارنده برای پایان دادن به این تجاوز و پاسخگو نمودن مرتکبین آن اتخاذ نموده و این مطالبه به کشورهای عضو نیز منعکس گردد.

