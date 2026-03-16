به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگوی خود با رسانه ملی، ضمن قدردانی از حضور متعهدانه مردم در خیابان‌ و میدان‌ها، کارهای دولت برای خدمت‌رسانی به مردم در روزهای حمله وحشیانه آمریکایی ـ صهیونی به کشورمان را تشریح کرد.

سخنگوی دولت با توجه به ادامه تأمین کالا‌های اساسی، اظهار داشت: آسان‌تر شدن و سرعت واردات کالا از بندرهای کشور در دستور کار بوده و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، توزیع کالا‌های اساسی در ماه رمضان امسال نسبت به سال گذشته ۳ برابر افزایش داشته است.

مهاجرانی، همچنین از تعلیق محرومیت‌های چک برگشتی و افزایش دسترسی مردم به اسکناس خبر داد و گفت: سقف برداشت هر روز، به ۵۰۰ هزار تومان رسید.

سخنگوی دولت با توجه به آسیب دیدن ۶۱ هزار و ۱۸۲ واحد غیر نظامی در کشور، از آغاز به‌کار پویش فرشته‌های میناب از طرف خیران مدرسه‌ساز برای بازسازی مدرسه‌های آسیب‌دیده خبر داد.

مهاجرانی گفت: امسال به دلیل شرایط خاصی که در ۱۴۰۴ پشت سر گذاشتیم ممکن است رفتار خانواده‌ها متفاوت باشد؛ برخی بخواهند چهارشنبه سوری را کنارهم جمع شود و برخی هم اندوهگین باشند و این کار را انجام ندهند. به انتخاب خانواده‌ها احترام می‌گذاریم اما خواهش ما از مردم به‌عنوان دستگاه خدمت‌رسان به مردم این است که باتوجه به شدت حملات و حجم بالای اقداماتی که نیروهای امدادرسان، آتش‌نشان، هلال احمر و اورژانس انجام می‌دهند دقت کنیم تا اتفاقی رخ ندهد که بار کار آنان افزوده شود.

وی یادآور شد: همچنین باتوجه به شنیده شدن صداهای انفجار در پی حملات، ممکن است مواد محترقه هم برای مردم ایجاد نگرانی کند. بنابراین در کنار احترام به انتخاب مردم خواهش می‌کنیم مراقبت کنیم تا هم مردم نگران نشوند و بار روانی ایجاد نشود و هم بار کاری ویژه‌ای برای دستگاه‌های خدمات‌رسان و کادر درمان اضافه نکنیم.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به حملات به اموال عمومی در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، تصریح کرد: حمله به تعمیرگاه‌های عمومی در سطح شهر از جمله مواردی بود که برخلاف آن چیزی است که در هر جنگی مراقبت می‌شود تا به اماکنی که خدمات عمومی به شهروندان ارائه می‌دهند، حمله نشود.

مهاجرانی با بیان اینکه تعداد شهدای زن از ابتدای جنگ به ۲۲۶ نفر رسیده است، اظهار کرد: همچنین ۳ هزار و ۲ مصدوم زن در جریان جنگ داشته‌ایم. دو مادر باردار نیز متاسفانه به شهادت رسیده‌اند.

وی ادامه داد: تعداد شهدای کمتر از ۱۸ سال به ۲۰۴ نفر، تعداد شهدای کمتر از پنج سال به ۱۳ نفر رسیده است و شهدای کادر درمان بالغ بر ۱۷ نفر است.

سخنگوی دولت گفت: همچنین ۲۰۶ معلم و دانش‌آموز شهید و ۱۵۴ مجروح از این قشر در آمارها ثبت شده است.

مهاجرانی با اشاره به آسیب‌دیدن مراکز غیرنظامی، اظهار کرد: این عدد از ابتدای جنگ ۶۱ هزار و ۱۸۲ واحد است که از این میزان واحدهای مسکونی غیر از تهران ۳۴ هزار و ۵۴۸ واحد است و در تهران نیز ۱۸ هزار و ۱۸۰ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده است. ۸ هزار و ۸۱ واحد تجاری نیز در خارج از استان تهران و در سراسر کشور آسیب دیده است.

مهاجرانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات دولت، یادآور شد: موضوع معیشت از اولویت‌های دولت است که در این زمینه شورای عالی کار مصوب کرد پایه حداقل دستمزد ماهانه کارگران از ۱۰ میلیون ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. حق اولاد نیز از ۱ میلیون تومان به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. حق مسکن نیز از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

مهاجرانی ادامه داد: حداقل مزد روزانه ۱۸۵ هزار و ۵۵۴ تومان و حداقل مزد ماهانه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان و حق اولاد ۱ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۵۵۵ تومان خواهد بود.

وی همچنین اعلام کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی شورای نگهبان تأیید شد.

وی با اشاره به درپیش‌رو بودن روزهای پایانی سال، اعلام کرد: امکان خرید میوه سال نو در بازارهای میوه و تره‌بار با کالابرگ میسر شده است. همچنین حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کالابرگ در سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

سخنگوی دولت همچنین یادآور شد: طبق اعلام نیروهای درمانی و امدادی دارند میانگین حضور آنان در مناطق آسیب‌دیده حدود ۴ دقیقه است. البته طبق اعلام رئیس سازمان هلال احمر کمتر از ۱ دقیقه نیز ثبت شده است. وزارت بهداشت نیز مجوز به‌کارگیری نیروهای داوطلب درمانی را باتوجه به شرایط اعلام شده، فراهم کرده است.

مهاجرانی با بیان اینکه واریز حقوق اسفندماه بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس حروف الفبا آغاز شده، ادامه داد: انشاالله تا پایان ماه واریزها تکمیل می‌شود. واریز سود سهام عدالت نیز تا حد زیادی انجام شده‌است.