دو فروند پهپاد پیشرفته هرون و هرمس در آسمان تهران مهندم شد

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران روز دوشنبه ۲۵ اسفند در اطلاعیه ای اعلام کرد: یک فروند پهپاد هرون شب گذشته (یکشنبه) ساعت ۲۳:۵۰ در آسمان تهران و یک فروند پهپاد پیشرفته هرمس ۹۰۰ در آسمان شهرستان جم درحالیکه هر دو مسلح بودند، پیش از انجام عملیات توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شدند.