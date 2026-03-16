دو فروند پهپاد پیشرفته هرون و هرمس در آسمان تهران مهندم شد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام دو فروند پهپاد پیشرفته هرون و هرمس دشمن متجاوز در آسمان تهران و شهرستان جم خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران روز دوشنبه ۲۵ اسفند در اطلاعیه ای اعلام کرد: یک فروند پهپاد هرون شب گذشته (یکشنبه) ساعت ۲۳:۵۰ در آسمان تهران و یک فروند پهپاد پیشرفته هرمس ۹۰۰ در آسمان شهرستان جم درحالیکه هر دو مسلح بودند، پیش از انجام عملیات توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شدند.

