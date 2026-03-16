ملت ایران تا خروج آمریکا از منطقه از میدان کنار نخواهد رفت

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در مراسم بزرگداشت سپهبد شهید محمد پاکپور، فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران، و شهیده دکتر مهسا طاهری، بانوی اراکی، حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی یادآور شد: شهید پاکپور نمونه بارز یک مجاهد خستگی‌ناپذیر بود و بخش زیادی از توان امروز نیروهای مسلح در برابر جبهه استکبار، حاصل تلاش مستمر و اندیشه مدیریتی اوست، شهید پاکپور سال‌ها برای آمادگی در برابر دشمن تلاش کرد و سرانجام مزد مجاهدت‌های عمر خود را با شهادت گرفت.



وی با اشاره به جایگاه معنوی شهادت، گفت: در اندیشه انقلاب اسلامی، شهادت پاداشی است برای آنان که شایستگی آن را دارند و این فرهنگ باید در میان مردان و زنان جامعه به یک گفتمان فراگیر تبدیل شود، بانوان بزرگی همچون دکتر مهسا طاهری نیز در مسیر دفاع از ارزش‌های الهی و انسانی به شهادت رسیده‌اند.



وی درباره ویژگی‌های اخلاقی شهید پاکپور نیز گفت: عشق و اطاعت از ولایت از مهم‌ترین ویژگی‌های او بود؛ همواره در ارتباط مستقیم با رهبر انقلاب دستور می‌گرفت و خود را سرباز مخلص ولایت می‌دانست.



وی با اشاره به آموزه‌های قرآنی افزود: دنیا گذراست اما همین فرصت کوتاه، عرصه‌ای برای ساختن سرنوشت ابدی انسان است، در دین آمده است تا انسان در زندگی دنیا مغلوب نشود و مسیر هدایت را برای رستگاری جاودانه بیابد.



نماینده ولی‌فقیه در سپاه تأکید کرد: بزرگداشت شهدا مجلس غم نیست، بلکه تجلیل از پیروزی آنان در میدان زندگی است، شهید کسی است که جان خود را می‌دهد تا به حیات طیبه دست یابد.



وی ضمن تقدیر از نعمت نظام اسلامی و رهبری الهی، تصریح کرد: خداوند ملت ایران را به انتخاب رهبران شایسته هدایت کرده است؛ همان‌گونه که سال‌ها پیش خبرگان رهبری را در انتخاب امام خامنه‌ای یاری کرد، امروز نیز برای انتخاب خلف صالح ایشان هدایت الهی شامل حال این ملت شد.



او ملت ایران را مردمی هوشیار، استوار و آگاه توصیف کرد و گفت: عقلانیت حقیقی در پایداری مقابل دشمن و دفاع از دین خداست و مردم ایران در ایستادگی کم‌نظیر خود برابر دشمن، قدرتی هم‌سنگ با سلاح رزمندگان نشان داده‌اند.



وی با اشاره به روحیه حسینی ملت ایران، افزود: امت ما از شهادت نمی‌هراسد، بلکه آن را آرزوی خود می‌داند؛ همان منطق امام حسین‌(ع) که گفت جان می‌دهد اما زیر بار ذلت نمی‌رود.



حاجی‌صادقی تأکید کرد: استکبار جهانی باید بداند که ملت ایران اهل تسلیم نیست و تا نابودی کامل دشمنان اسلام و خروج آمریکا از منطقه از میدان کنار نخواهد رفت، نیروهای مسلح کشور، تربیت‌شده مکتب امام شهید هستند و با ایمان و آمادگی کامل، در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند.



وی بخشی از پیام همرزمان شهید پاکپور را قرائت کرد که در آن آمده بود: دشمن نباید گمان کند با از دست رفتن یک فرمانده بزرگ پایه‌های نظام سست می‌شود؛ ما با ایمان و وحدت، راه شهیدان را ادامه می‌دهیم و در اطاعت از رهبر جدید انقلاب لحظه‌ای تردید نخواهیم داشت.



حاجی‌صادقی یادآور شد: رهبر شهید انقلاب همچون مولای خود امیرالمؤمنین(ع) در ماه رمضان به شهادت رسید، اما تفاوت آن‌جا بود که او از امت خود راضی بود و همواره برای عزت و سربلندی ایران دعا می‌کرد.