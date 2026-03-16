به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه نشست خبری خود گفت: امروز آخرین نشست سخنگویی سال ١۴٠۴ است و زیباترین عشق ما عشق به نوروز است. هر شب را سحری و هر زمستانی را بهاری است. ملتی که نوروز را گرامی میدارد تا ابد پاینده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره این‌که استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در این مدت و هم زمان با تجاوز نظامی آمریکایی- صهیونیستی به کشورمان ادعاهای زیاد و متناقضی در مورد مباحث مذاکراتی ایران مطرح کرده است از جمله اینکه گفته ایران ما را با ۱۱ بمب هسته ای تهدید کرده است. پاسخ شما به این ادعا چیست؟» گفت: «ما با کارزار دروغ و فریبکاری مواجه هستیم و آنچه بیان شده به هیچ عنوان درست نیست و بحث ١٠ یا ١١ بمب اتم ایران مانند آن است که کسی بگوید من یک معدن آهن دارم و این آهن پس از پروسه های متعدد میتواند به چاقو تبدیل شود. غرب بارها جهان را نسبت به اورانیوم غنی شده ایران ترسانده و اعلام کرده که اورانیوم غنی شده ایران در صورت غنی سازی در حد ٩٠ درصد، میتواند بمب بسازد. باقی سخنان را هم با همین معیار میتوانید بسنجید و همه این سخنان برای توجیه جنایت آمریکا مطرح می‌شود. مردم آمریکا باید بدانند سیاستمداران آنها هیچ حسن نیتی در روند مذاکرات نداشتند. تنها و تنها عامل این وضعیت تصمیم گیران آمریکایی هستند که در کنار رژیم صهیونیستی این تجاوز را رقم زدند.»

بقائی در خصوص وجود شواهد متعدد مبنی بر استفاده ایالات متحده آمریکا از خاک کشورهای همسایه و اینکه کشورهای منطقه چگونه این واقعیت را انکار میکنند، گفت: ما در این تردیدی نداریم و از ماه‌ها قبل هشدارهای لازم را به کشورهای منطقه داده بودیم که قلمرو سرزمینی خود را در اختیار متجاوز علیه ایران قرار ندهند. همه هم به ما اطمینان داده بودند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد چرا که میدانند براساس حقوق بین‌الملل هیچ کشوری مجاز نیست قلمرو سرزمینی خود را برای تجاوز در اختیار کشور متجاوز قرار دهد.

وی ادامه داد: آنچه در این مدت شاهد بودیم استفاده مدام آمریکا از امکانات این کشورها بود. ما به همه این کشورها اعلام کردیم که هیچ مشکلی با آنها نداریم و تا ابد با این کشورها رابطه خواهیم داشت اما ما مورد تجاوز قرار گرفته‌ایم و این حق ذاتی ما است که از خودمان دفاع کنیم. ما فقط دارایی آمریکا را در این کشورها هدف قرار می‌دهیم. مستندسازی این مسأله در حال انجام است هرچند نمی‌توانیم به رویکرد بی‌طرف سازمان های بین‌المللی امیدوار باشیم و همین قطعنامه اخیر شورای امنیت نشان داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص هشدارها مبنی بر استفاده ایالات متحده و اسرائیل از عملیات پرچم دروغین گفت: دشمنان ما از هر ابزاری برای پیچیده تر کردن فضا و ایجاد شکاف میان ایران و کشورهای منطقه استفاده میکنند و کشورهای همسایه و افکار عمومی جهان باید با دقت این روند را پیگیری کند. عملیات پرچم دروغین بارها توسط آمریکا و اسرائیل مورد استفاده قرار گرفته است و اخیرا هم در چند هفته اخیر شاهد عملیات‌های فریب رژیم صهیونیستی در کشورهای اطراف بودیم. آنها همچنین به تعداد کافی تسلیحات دفاعی ایران را کپی کرده اند و وقتی اعلام می‌کنند ممکن است کالیفرنیا با پهپاد ایرانی مورد حمله قرار بگیرد آیا نمی‌داند که برد پهپادهای ایرانی چقدر است!؟ نیروهای مسلح ما شرافتمندانه هر هدفی را که هدف قرار می‌دهند اعلام میکنند و مواردی را که انجام نداده اند صراحتا اعلام میکنند. شرایط جنگی است و سوابق این کشورها مشخص است و بنابراین لازم است کشورهای منطقه از شتاب در پیش داوری خودداری کنند.

بقائی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص امکان مشارکت نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس در موضوع تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز بسته نشده است و به دلیل شرایط که به آن تحمیل شده و ناامنی ایجاد شده از سوی ایالات متحده و اسرائیل، تحت نظارت نیروهای مسلح ما درآمده است. هیچ کشور ساحلی اجازه نخواهد داد که متجاوزین از حریم آبی آن برای ضربه زدن به آن کشور استفاده کنند. نیروهای مسلح ما عبور و مرور را کنترل می کنند و کشورهایی که بخشی از تجاوز نظامی علیه ایران نیستند با هماهنگی از تنگه هرمز عبور کرده اند. اینکه دیگران وارد این معرکه شوند تصمیم خود آن ها است اما قطعا کشورهای مسلمان منطقه نخواهند پذیرفت که با رژیمی همراه شوند که چندی پیش یک نسل کشی را به راه انداخت. اگر قرار باشد ملت‌های منطقه ورودی داشته باشند قطعا ورودشان علیه متجاوزین خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تهدید به حمله علیه جزیره خارک کرده است و آن را برای تفریح عنوان کرده است، موضع شما در قبال این سخنان چیست، گفت: مردم دنیا می‌بینند که بهانه شعله‌ور کردن این آتش، ابتدا ادعای تهدید قریب‌الوقوع از سوی ایران بود و بعد پنتاگون اعلام کرد چنین خطری وجود نداشت. برنامه هسته‌ای ایران را به عنوان تهدید اعلام کردند در حالی که ٩ ماه قبل گفته بودند تاسیسات هسته‌ای ایران را نابود کرده‌اند. اینکه از تهدید قریب‌الوقوع به «بمباران برای شادی» رسیده ایم چیزی است که مردم آمریکا باید به آن توجه کنند و سیاستمداران آنها دچار چه سردرگمی فاجعه باری شدند که جنگی را علیه انسانیت شروع کردند و حالا هر ساعت و هر لحظه به دنبال توجیه آن هستند.

بقائی در پاسخ به سوالی در خصوص سازوکار معافیت برخی کشورها برای عبور از تنگه هرمز گفت: کشورها در هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران توانسته اند کشتی‌های خود را عبور دهند که این نشان از مسئولیت‌پذیری ایران است. ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده است و آنچه در هفته های اخیر رخ داده است ناشی از تجاوز نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران است و این حق دولت ساحلی براساس حقوق بین‌الملل و منطق است. همانگونه که برای پاسخ به متجاوزان مصمم هستیم در خصوص عبور کشتی‌های کشورهایی که همراه متجاوزین نیستند نیز متعهد هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط ایده‌آل برای پایان جنگ چیست و اینکه اگر همین امروز جنگ متوقف شود واکنش ایران چیست؟ گفت: این جنگ را ما شروع نکردیم و ملت ما نمی‌پذیرند ظرف ٩ ماه کشورشان دوبار هدف تجاوز قرار بگیرد در حالی که پایبند به دیپلماسی بود. نمی‌پذیرند که دو موجودیت شرور آتشی را به کشور ما تحمیل کنند و هر زمان دردش آن گرفت و دچار مشکل شدند ژست آتش‌بس بگیرند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که چنین جنگی دیگر به ما تحمیل نخواهد شد. بنابراین مردم و نیروهای مسلح ما مصمم هستند که این جنگ را تا زمانی که نیاز است و خودشان تشخیص دهند با دفاع حماسی از ایران ادامه دهند.

در پاسخ به سوالی در رابطه با تناقض در گفتار رییس جمهور آمریکا و ادعاهای متعدد پیروزی در عین حال دعوت از کشورهای دیگر برای پیوستن به این جنگ گفت: اینکه از کشورهای دیگر برای ورود به جنگ دعوت شده و این کشورها آگاهانه این درخواست را نپذیرفته اند قابل تامل است و هر دولتمرد یا دولت زنی که ذره‌ای برای حقوق بین‌الملل اهمیت قائل باشد، این دعوت را نمی‌پذیرد. تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران مطلقا نامشروع است و کشورها این را میدانند و بی تفاوتی علیه این جنایت نیز قطعا تبعاتی را متوجه کشورهای دیگر خواهد کرد. حتی در خود اروپا برخی کشورها بر غیرقانونی بودن این جنگ صحه گذاشته‌اند. امیدواریم برای یک‌بار کشورهای جهان مقابل این قلدرمابی بایستند پیش از آنکه قانون شکنی عادی سازی شود و چیزی از هنجارهای بین‌المللی باقی نماند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص رایزنی‌های همزمان روسیه با ایران و آمریکا گفت: اینکه طرف‌های مختلف با ما صحبت می کنند و بعد با طرف‌های دیگر صحبت می کنند مربوط به خودشان است. ما بر دفاع متمرکز هستیم؛ مردم ما همزمان با اینکه ما اینجا صحبت می کنیم تحت حملات تجاوزکارانه هستند پس مگر می توانیم بر چیز دیگری جز دفاع تمرکز کنیم.

بقائی در پاسخ به این سوال که آیا ایران آماده پذیرش میانجیگری برای کاهش تنش است، گفت: کلمه کاهش تنش کلمه دقیقی نیست و ما در یک جنگ تمام عیار هستیم و از خود دفاع می‌کنیم. ما تا زمانی که تصمیم گیران ما و نیروهای مسلح ما لازم بدانند به دفاع ادامه خواهند داد چرا که همانطور که گفتم این جنگ را ما آغاز نکردیم و انتخاب ما نبود.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص تحرکات گروه‌های معاند ایران در اقلیم کردستان عراق نیز گفت: مراجع نظامی و امنیتی ما در تماس مستمر با دولت عراق و مسئولان اقلیم کردستان عراق هستند و آنها کاملا نسبت به مسئولیت خود اشراف دارند و می‌دانند هرگونه تلاش برای ناامن سازی مرز ایران و عراق تبعات گسترده‌ای خواهد داشت و تا الان هم همکاری خوبی داشتند. امیدواریم این هماهنگی برای حراست از امنیت دو کشور همچنان ادامه داشته باشد.

بقائی در پاسخ به این سوال که شاهد رویکرد دوگانه دولت پاکستان نسبت به تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران بودیم و در حالی که تجاوز علیه ایران را محکوم و همزمان با قطعنامه شورای امنیت علیه ایران همراهی کرد، موضع شما نسبت به این مواضع چیست، گفت: تکلیف روشن است؛ ایران به عنوان یک کشور اسلامی در ماه مبارک رمضان هدف تجاوز قرار گرفته است و در این شرایط یگانگی اسلامی ایجاب میکند همه کشورهای مسلمان رویکرد قاطعی اتخاذ کنند. برخی مواضع را که در خصوص این تجازو مطرح شده را نمی‌پسندیم و قطعنامه‌ای که در شورای امنیت با همراهی کشورهای مسلمان تصویب شد قابل دفاع نیست. تاریخ قضاوت خواهد کرد تبعات هرگونه همراهی و مماشات در برابر قانون شکنی و تجاوز علیه کشورها متوجه همه کشورها خواهد شد. مردم ایران این روزها، هم مواضع حمایتی، هم دوپهلو و هم بی‌تفاوتی را به خاطر خواهند داشت.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص مصادره اموال ایرانی‌های مقیم امارات و اقدامات دستگاه دیپلماسی در این رابطه گفت: کنسولگری ما در دبی فعال است و روابط دیپلماتیک ما برقرار است. شرایطی که ایجاد شده شرایط جدیدی را رقم زده است و ما هم این اخبار شنیده‌ایم و وزارت امور خارجه با دقت این شرایط را رصد می‌کند. ایران تمایل دارد روابط خود با کشورهای همسایه را حفظ کند و این شرایط به کشور ما تحمیل شده است. کشورهای منطقه نباید اجازه می‌دادند که از خاک آنها برای تجاوز به ایران استفاده شود. توییت رییس جمهور آمریکا را ببینید که میگوید فلان هواپیمای سوخت رسان در فلان فرودکاه کشور همسایه آسیب دیده است. چگونه چنین چیزی را توجیه می‌کنند. چگونه می‌خواهند ایران نسبت به منشأ و مبدا حملات علیه کشورش را نادیده بگیرد. همزمان باید رویکرد خویشتندارانه ایران را نیز مدنظر قرار دهند که ما هیچ وقت به این کشورها اعلام جنگ نکرده‌ایم.

بقایی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت فوتبال ایران و حاشیه‌های مرتبط با فوتبالیست‌های خانم گفت: آنچه که در استرالیا اتفاق افتاد نمونه تزویر و ریاکاری بود. اینکه دختران ایران را در میناب قتل عام کنید و همزمان از عکس گرفتن با بانوان فوتبالیست هیجان زده شوید. ما به بانوان فوتبالیست خود اقتخار میکنیم که دچار وسوسه استرالیایی ها نشدند. دیدیم که یکی یکی برمیگردند. اما این در تاریخ ثبت شد. کشوری که بدرفتاری با شهروندان ایرانی دارد چنین رفتاری کنید. در مورد جام جهانی فوتبال هم فیفا باید پاسخگو باشد. برگزار کننده جام جهانی فیفا است. اینکه برای ناامنی هشدار داده شود نشان میدهد میزبان از شرایط امنی برای برگزاری بازی برخوردار نیست. ایران حق دارد به عنوان یکی از کشورهای واجد شرایط از حق خودش استفاده کند.

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به ادعای رییس جمهور اوکراین درباره همکاری ایران و روسیه و کمک رسانی کشورهای غربی به اسراییل و امریکا، گفت: در مورد اوکراین متاسفیم که مردم این کشور گرفتار فردی شدند که چهار سال است این کشور را دچار جنگی قابل اجتناب کرده و مدام به تداوم آن اصرار دارد. با توجه به اینکه موفق نشده در اهدافش هر بار سعی دارد کشورهای دیگر را دخیل کند. ما از ابتدا گفتیم هیچ نقشی در منازعه اوکراین نداریم. الان هم شرایط خود را پیچیده تر می‌کنند و معلوم نیست باتلاق ایجاد شده را حل کنند. در مورد المان هم اشاره کنم. این مضحک است که از کشوری که مورد حمله قرار گرفته بخواهی جنگ را پایان دهد. مگر ما جنگ را شروع کردیم؟ جنگ را دیگران تحمیل کردند. باید باعث آن را مورد سرزنش قرار داد. ایران اماده است که از خودش دفاع کند.

بقائی درباره احتمال شراکت برخی کشورها در تجاوز به ایران گفت: ما همه کشورها را برحذر میداریم از اینکه بخشی از جنایت تجاوز علیه ایران و ایرانی باشند. این روزها قطعا می‌گذرد و ایران با سربلندی بیرون خواهد آمد. هیچ کشوری نباید به خودش اجازه دهد برای راضی کردم متجاوز امکاناتش را در اختیار انان قرار دهد. در خصوص کشورهای اروپایی فشار زیادی به انان اعمال می‌شود. اکنون یک آزمون روشنی است که چقدر کشورها به اصول خودشان پایبند هستند و چقدر اروپا می تواند نقش سازنده ایفا کند. آنها به اندازه کافی امتیاز به امریکا دادند که ما با ادامه جنایات مواجه می‌شویم. در خصوص رومانی ما شنیدیم که مصوبه دارند و قطعا شراکت در تجاوز خواهد بود. این اقدام قطعا از لحاظ حقوق بین الملل مردود و از لحاظ سیاسی قطعا لکه ننگی در روابط رومانی با ایران خواهد شد.

خبر در حال تکمیل می باشد...