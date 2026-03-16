انبار مرکزی مهمات پایگاه هوایی" الظفره" هدف نیروی دریایی سپاه قرار گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۴۱ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه آمده است:

نیروی دریایی سپاه سحرگاه امروز، در یک عملیات دقیق و کوبنده انبار مرکزی مهمات پایگاه هوایی" الظفره" تروریست های امریکایی را مورد اصابت قرار داد.



در این پایگاه انفجارهای بسیار شدیدی رخ داد که منجر به دستور تخلیه آن پایگاه شده و تروریست های امریکایی مجبور شدند جنگنده های خود را از این پایگاه خارج و به سایر پایگاه هایشان در عمق انتقال دهند.