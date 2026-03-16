قدردانی وزیر امور خارجه کشورمان از ابراز حمایت و همبستگی دولت و ملت پاکستان با ایران

وزیر امور خارجه کشورمان از ابراز حمایت و همبستگی دولت و ملت پاکستان با ایران قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی با ابراز قدردانی وزیر امور خارجه کشورمان از ابراز حمایت و همبستگی دولت و ملت پاکستان با ایران در شبکه ایکس نوشت: در این روزها و لحظات پربرکت، الهی و روحانی، از صمیم قلب از دولت و ملت پاکستان سپاسگزاری می‌کنم که در برابر تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، همبستگی و حمایت کامل خود را از مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز کردند. 

جمهوری اسلامی ایران با توکل کامل بر خداوند متعال، با ثبات قدم و استقامت برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود ایستاده است.

 

 

اخبار مرتبط
