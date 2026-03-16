دفاعی امنیتی ۲۵ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۵:۲۰

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

حمله به خارگ معادله انرژی جهان را دگرگون می‌کند

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی با اشاره به حمله نظامی آمریکا به جزیره خارگ تصریح کرد: حمله به خارگ معادله نرخ انرژی را در جهان دگرگون می‌کند.