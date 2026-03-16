فرمانده نیروی دریایی سپاه:
حمله به خارگ معادله انرژی جهان را دگرگون میکند
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی با اشاره به حمله نظامی آمریکا به جزیره خارگ تصریح کرد: حمله به خارگ معادله نرخ انرژی را در جهان دگرگون میکند.
به گزارش ایلنا، دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به آمریکاییها نوشت:
«ایران را یکبار با تنگه هرمز آزمودید؛ اگر کنترل هوشمند تنگه شاخص جدیدی از قسمت نفت برایتان ترسیم کرد، حمله به خارگ معادله سهمگین و جدیدتر دیگری از نرخ توزیع انرژی را در جهان برایتان خواهد ساخت.»