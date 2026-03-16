ایران آماده ایجاد مکانیزم امنیتی منطقهای درباره خلیج فارس و تنگه هرمز است
سفیر ایران در روسیه گفت: ایران آماده ایجاد سازوکاری امنیتی با کشورهای منطقه در زمینه خلیج فارس و تنگه هرمز است.
به گزارش ایلنا، کاظم جلالی با بیان اینکه ما به سازوکار بینالمللی تکیه نکردهایم زیرا عملا هیچ سازمان بینالمللی فعال باقی نمانده است گفت:ایران با طرفهای بینالمللی در خصوص حمله به مدرسه میناب در ارتباط است.
سفیر ایران در روسیه تأکید کرد: طرف متجاوز باید مسؤولیت جنگی که آغاز کرده را بپذیرد و آن ملزم به پرداخت هزینه همه خسارتهاست.