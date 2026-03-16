شناسایی و بازداشت ۱۰ مزدور دشمن در خراسان رضوی

به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان اطلاعات سپاه، در این اقدام اطلاعاتی که با هماهنگی دستگاه قضایی انجام گرفت، ۴نفر از این افراد با جمع آوری اطلاعات و موقعیت اماکن حساس و زیرساخت‌های اقتصادی در حال جاسوسی بودند که دستگیر شدند.

یک هسته ۳نفره از این افراد با هدایت سرپل گروهک تروریستی سلطنت طلب و پشتیبانی مالی و حمایت رسانه‌ای برنامه ریزی شده، در صدد اجرای اقدامات میدانی بودند که با ضربه اطلاعاتی منهدم شدند.

از آنجا که دشمن صهیونی آمریکایی همزمان با تجاوز نظامی به خاک مقدس ایران در تلاش است با فعال کردن مزدوران و جاسوسان خود، آشوبگری‌های داعش‌گونه را به عنوان گام بعدی عملیاتی کند از این افراد پس از دستگیری مقادیری سلاح گرم و سرد و همچنین یک محموله بزرگ ارتباطی و فنی کشف و ضبط گردید.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه خراسان رضوی به مردم اطمینان میدهند به طور شبانه‌روزی برای ایجاد امنیت تلاش کرده و با خاطیان بدون هیچ گونه اغماضی برخورد شود.

