سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص):
توان تهاجم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مهارشدنی نیست
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) بیان کرد: توان تهاجم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از دانش بومی است و بههیچ عنوان تمام نمیشود و مهارشدنی نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دشمن جنایتکار، درلفاظیهایش ادعا داشت توان تهاجمی ایران از بین رفته. اما ما در طول موجهای تهاجممان، حملاتی بیبدیل، کوبنده و با استفاده از تاکتیک نامتقارن، با بهرهمندی از تسلیحات خاص و پیشرفته را بهصورت مستمر و پیدرپی انجام میدهیم.آتشبهآتش، آژیربهآژیر. نقطهبهنقطه.
امواج پنجاهویکم تا پنجاهوچهارم عملیات وعدهصادق۴، با حفظ مستمر و افزایش روزافزون نواخت آتش و تسخیر تمامعیار آسمان، بهترتیب با رمزهای مبارک یا علیبنموسیالرضا ع، یا زینب کبری سلام الله علیها، یا جوادالائمه ادرکنی و یا زهرا سلام الله علیها، بهاجرا درآمد.
در این موجهای کوبنده و موثر، ابتدا با شلیک ترکیبی موشکهای سوخت مایع و جامد علیه نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الخرج، بهعنوان مبدا تجهیز جنگندههای اف۳۵ و اف۱۶ رژیم تروریستی آمریکا و محل نگهداری سوخترسانها و پایگاه اصلی آواکسهای آمریکایی و مبدا تهاجمات علیه میهنمان مورد هدف دقیق گرفت.
پس از آن در اولین دور انتقامِ خونِ کارگران مظلومِ شهیدِ شهرکهای صنعتی ایران، در مواضعی در سرزمینهای اشغالی و ۳ پایگاه آمریکایی در منطقه با عملیات ترکیبی نیروهای سپاه پاسداران با قدرت و شدت منهدم شدند.
بخشهای صنعتی و مرکز تجمع نیروهای آمریکایی در ۳ پایگاه هوایی الحریر اربیل و پایگاههای «علیالسالم» و «عریفجان» نیز با موشکها و پهپادهای قدرتمند ایرانی منهدم شدند.
در ادامه این حملات، ساعاتی قبل، با اجرای شلیک ترکیبی چند فروند موشک سوخت مایع و جامد و پهپادهای انهدامی علیه نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الظفره انجام شد.
این پایگاه نقش پشتیبانی-اطلاعاتی در تهاجم به جمهوری اسلامی ایران و مراکز فرماندهی و کنترل منطقهای را داشت.
علاوهبراین، امروز عملیات موفق دیگری، با بهره از موشکهای فوقسنگین خرمشهر با سرجنگی دوتنی، خیبرشکن، قدر، عماد و برای اولین مرتبه در عملیات وعدهصادق۴، موشک راهبردی و سوخت جامد سجیل، علیه مراکز مدیریت و تصمیمگیری موثر بر عملیات هواپایه رژیم، زیرساختهای موثر در صنایع نظامی و دفاعی و محل تجمع نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی، با موفقیت به اجرا در آمد.
از بامداد روز یکشنبه، طی حملات پهپادی، دلاورمردانِ ارتش جمهوری اسلامی ایران به مراکز امنیتی و مقر پلیس رژیم صهیونی، از جمله واحد ویژه پلیس و مرکز ارتباطات ماهوارهای این رژیم کودککش هجوم بردند.
توان تهاجم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از دانش بومی است و بههیچ عنوان تمام نمیشود و مهارشدنی نیست.
اساسِ روایتِ قدرت، در میدان معنا دارد. آمار تلفات دشمن به حدیست که صدای مستمر آمبولانسها و اعتراف نهادهای صهیونیستی، سیاست سانسور و ابهامشان را به چالش کشیده است.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم