سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص):

توان تهاجم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مهارشدنی نیست

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) بیان کرد: توان تهاجم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از دانش بومی است و به‌هیچ عنوان تمام نمی‌شود و مهارشدنی نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، این بیانیه به شرح زیر است:


بسم الله الرحمن الرحیم


دشمن جنایتکار، درلفاظی‌هایش ادعا داشت توان تهاجمی ایران از بین رفته. اما ما در طول موج‌های تهاجممان، حملاتی بی‌بدیل، کوبنده و با استفاده از تاکتیک نامتقارن، با بهره‌مندی از تسلیحات خاص و پیشرفته را به‌صورت مستمر و پی‌درپی انجام می‌دهیم.آتش‌به‌آتش، آژیربه‌آژیر. نقطه‌به‌نقطه.

امواج پنجاه‌ویکم تا پنجاه‌وچهارم عملیات وعده‌صادق۴، با حفظ مستمر و افزایش روزافزون نواخت آتش و تسخیر تمام‌عیار آسمان، به‌ترتیب با رمزهای مبارک یا علی‌بن‌موسی‌الرضا ع، یا زینب کبری سلام الله علیها، یا جواد‌الائمه ادرکنی و یا زهرا سلام الله علیها، به‌اجرا درآمد.

در این موج‌های کوبنده و موثر، ابتدا با شلیک ترکیبی موشک‌های سوخت مایع و جامد علیه نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الخرج، به‌عنوان مبدا تجهیز جنگنده‌های اف۳۵ و اف۱۶ رژیم تروریستی آمریکا و محل نگه‌داری سوخت‌رسان‌ها و پایگاه اصلی آواکس‌های آمریکایی و مبدا تهاجمات علیه میهنمان مورد هدف دقیق گرفت.

پس از آن در اولین دور انتقامِ خونِ کارگران مظلومِ شهیدِ شهرک‌های صنعتی ایران، در مواضعی در سرزمین‌های اشغالی و ۳ پایگاه آمریکایی در منطقه با عملیات ترکیبی نیروهای سپاه پاسداران با قدرت و شدت منهدم شدند.

بخش‌های صنعتی و مرکز تجمع نیروهای آمریکایی در ۳ پایگاه هوایی الحریر اربیل و پایگاه‌های «علی‌السالم» و «عریفجان» نیز با موشک‌ها و پهپادهای قدرتمند ایرانی منهدم شدند.

در ادامه این حملات، ساعاتی قبل، با اجرای شلیک ترکیبی چند فروند موشک‌ سوخت مایع و جامد و پهپادهای انهدامی علیه نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الظفره انجام شد.

این پایگاه نقش پشتیبانی-اطلاعاتی در تهاجم به جمهوری اسلامی ایران و مراکز فرماندهی و کنترل منطقه‌ای را داشت.

علاوه‌براین، امروز عملیات موفق دیگری، با بهره از موشک‌های فوق‌سنگین خرمشهر با سرجنگی دوتنی، خیبرشکن، قدر، عماد و برای اولین مرتبه در عملیات وعده‌صادق۴، موشک راهبردی و سوخت جامد سجیل، علیه مراکز مدیریت و تصمیم‌گیری موثر بر عملیات هواپایه رژیم، زیرساخت‌های موثر در صنایع نظامی و دفاعی و محل تجمع نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی، با موفقیت به اجرا در آمد.

از بامداد روز یکشنبه، طی حملات پهپادی، دلاورمردانِ ارتش جمهوری اسلامی ایران به مراکز امنیتی و مقر پلیس رژیم صهیونی، از جمله واحد ویژه پلیس و مرکز ارتباطات ماهواره‌ای این رژیم کودک‌کش هجوم بردند.

توان تهاجم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از دانش بومی است و به‌هیچ عنوان تمام نمی‌شود و مهارشدنی نیست.

اساسِ روایتِ قدرت، در میدان معنا دارد. آمار تلفات دشمن به حدیست که صدای مستمر آمبولانس‌ها و اعتراف نهادهای صهیونیستی، سیاست سانسور و ابهامشان را به چالش کشیده است.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
