مراکز خدمات دهی به ناو هواپیمابر جرالد فورد برای ایران هدف است
سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) به کشورهای منطقه هشدار داد: مراکز لجستیکی و خدمات دهی به ناوگروه یاد شده در دریای سرخ به عنوان هدف نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا در پیامی به خطاب به کشورهای منطقه هشدار داد: حضور ناو هواپیمابر جرالد فورد آمریکا در دریای سرخ به عنوان تهدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد.
لذا مراکز لجستیکی و خدمات دهی به ناوگروه یاد شده در دریای سرخ به عنوان هدف نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.