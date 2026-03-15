گفتوگوی تلفنی روسای جمهور ایران و فرانسه؛
پزشکیان:در مقابله با متجاوزین تردید نداریم/مکرون: بر ضرورت پایان یافتن جنگ و کاهش تنش ها تاکید داریم
رئیسجمهور ریشه ناامنی و بی ثباتی در منطقه را اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا عنوان کرد و گفت: ملت، دولت و نیروهای مسلح ایران هیچگاه بدنبال تنش و درگیری نبوده اما تردیدی در مقابله با متجاوزین و دفاع قاطع و مشروع از تمامیت ارضی و امنیت ملی خود نداریم.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران، شامگاه یکشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۴ در گفتوگوی تلفنی با آقای امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه، در تشریح ابعاد تجاوز و حملات غیر قانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، با بیان اینکه متجاوزین کماکان به حملات خود علیه اهداف مختلف از جمله مراکز غیر نظامی ادامه میدهند، به حملات اخیر علیه دو جزیره ایرانی خارک و ابوموسی، اشاره و تصریح کرد: این حملات با استفاده از سرزمین برخی کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده است و قرار دادن سرزمین و امکانات به آمریکا برای حملات وحشیانه علیه ایران در تعارض با حقوق بین الملل و اصل حسن همجواری است.
پزشکیان افزود: ملت، دولت و نیروهای مسلح ایران هیچگاه بدنبال تنش و درگیری نبوده اند اما تردیدی در مقابله با متجاوزین و دفاع قاطع و مشروع از تمامیت ارضی و امنیت ملی خود با پشتوانه مردمی و تکیه بر توان ملی نداریم .
رئیس جمهور همچنین ریشه ناامنی و بی ثباتی در منطقه را اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و ارتکاب کشتار در غزه و لبنان و همچنین راه اندازی دو جنگ تحمیلی با مشارکت امریکا علیه ایران عنوان کرد و ضمن انتقاد از رویکرد مخرب برخی کشورهای اروپایی در حمایت از جنایات این رژیم و امریکا در منطقه، خواستار پایبندی آنها به حقوق بین الملل و حاکمیت قانون در جهان شد.
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز ضمن تصریح بر ضرورت پایان یافتن این جنگ و کاهش تنش، نسبت به تشدید اوضاع در منطقه و وضعیت جاری در تنگه هرمز و همچنین درگیری میان حزب الله و اسرائیل ابراز نگرانی کرد.
روسای جمهور دو کشور همچنین در مورد مسائل کنسولی از جمله زندانیان دو کشور نیز تبادل نظر کردند.