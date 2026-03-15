اطلاعیه شماره ۴۰/
نیروهای مسلح بیش از ۸۰ درصد از رادارهای راهبردی و حیاتی پایگاه های تروریست های امریکایی را منهدم کرده اند
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۰ عملیات وعده صادق ۴ با بیان اینکه نیروی دریایی سپاه سحرگاه امروز بطور همزمان چهار پایگاه هوایی تروریستهای امریکایی را زیر ضربات دقیق و درهم کوبنده قرار داد تاکید کرد: طبق خبرهای میدانی استیصال و درماندگی در فرماندهی، ضعف شدید روحیه سربازان و خلبانان امریکایی در میدان جنگ بسیار مشهود است.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۴۰ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:
نیروی دریایی سپاه سحرگاه امروز در چندین فوج تهاجم، بطور همزمان چهار پایگاه هوایی تروریستهای امریکایی را زیر ضربات دقیق و درهم کوبنده قرار داد.
در این عملیات گسترده و همزمان یگانهای موشکی و پهپادی نیروی دریایی سپاه مراکز فرماندهی و کنترل، برج های مراقبت کنترل پرواز، سوله های دفاع هوایی، سوله ها و انبار پشتیباتی و تجهیزات پایگاه تروریست های امریکایی "الظفره" ، پایگاه بالگردی "العدیری" و پایگاه هوایی "علی السالم " متجاوزان امریکایی و پایگاه هوایی "شیخ عیسی" را با انواع موشکهای بالستیک نقطه زن و کروز با سرجنگی جدید و انواع پهپادهای انهدامی مورد هدف قرار داد.
طی روزهای گذشته مطابق تصاویر ماهواره ای منتشر شده، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیش از ۸۰ درصد از رادارهای راهبردی، نقاط کلیدی و مهم و حیاتی پایگاه های تروریست های امریکایی را منهدم کرده اند.
طبق خبرهای میدانی استیصال و درماندگی در فرماندهی، ضعف شدید روحیه سربازان و خلبانان امریکایی در میدان جنگ بسیار مشهود است.