به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در اطلاعیه‌ای، جزئیات برنامه وداع و تشییع پیکرهای مطهر شهدای قهرمان ناوشکن دنا را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است؛

به اطلاع مردم غیور، مقاوم و شهیدپرور تهران می‌رساند؛ پیکرهای مطهر ۸۴ شهید قهرمان ناوشکن دنا روز چهارشنبه بیست و هفتم اسفند، ساعت ۱۳:۳۰ در تهران از میدان انقلاب به سمت معراج شهدا تشییع خواهد شد.

ضمناً مراسم شب وداع، سه‌شنبه بیست و ششم اسفند، ساعت ۱۹ در میدان‌های اصلی شهر تهران برگزار می‌شود.