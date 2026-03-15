پیکرهای مطهر ۸۴ شهید قهرمان ناوشکن دنا تشییع میشود
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در اطلاعیهای از تشییع پیکرهای مطهر ۸۴ شهید قهرمان ناوشکن دنا در روز ۲۷ اسفند خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در اطلاعیهای، جزئیات برنامه وداع و تشییع پیکرهای مطهر شهدای قهرمان ناوشکن دنا را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است؛
به اطلاع مردم غیور، مقاوم و شهیدپرور تهران میرساند؛ پیکرهای مطهر ۸۴ شهید قهرمان ناوشکن دنا روز چهارشنبه بیست و هفتم اسفند، ساعت ۱۳:۳۰ در تهران از میدان انقلاب به سمت معراج شهدا تشییع خواهد شد.
ضمناً مراسم شب وداع، سهشنبه بیست و ششم اسفند، ساعت ۱۹ در میدانهای اصلی شهر تهران برگزار میشود.