پیکرهای مطهر ۸۴ شهید قهرمان ناوشکن دنا تشییع می‌شود

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در اطلاعیه‌ای از تشییع پیکرهای مطهر ۸۴ شهید قهرمان ناوشکن دنا در روز ۲۷ اسفند خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در اطلاعیه‌ای، جزئیات برنامه وداع و تشییع پیکرهای مطهر شهدای قهرمان ناوشکن دنا را اعلام کرد. 

در این اطلاعیه آمده است؛ 

به اطلاع مردم غیور، مقاوم و شهیدپرور تهران می‌رساند؛ پیکرهای مطهر ۸۴ شهید قهرمان ناوشکن دنا روز چهارشنبه بیست و هفتم اسفند، ساعت ۱۳:۳۰ در تهران از میدان انقلاب به سمت معراج شهدا تشییع خواهد شد. 

ضمناً مراسم شب وداع، سه‌شنبه بیست و ششم اسفند، ساعت ۱۹ در میدان‌های اصلی شهر تهران برگزار می‌شود.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
