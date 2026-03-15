خدمات رایگان بهداشت و درمان بسیج به مجروحان و جانبازان جنگ
به گزارش ایلنا، شبکه بهداشت و درمان بسیج در اطلاعیه ای از آمادگی خود برای خدمت رسانی به مجروحان و جانبازان جنگ خبر داد.
متن اطلاعیه به شرح ذیل است:
به شکرانه پیروزی های مستمر بر آمریکا و اسراییل جنایتکار و اتحاد و همدلی و استقامت امت انقلاب اسلامی و در پاسخ به فرمان ولی امر مسلمین حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنه ای عزیز در رسیدگی به آسیب دیدگان و مجروحان و جانبازان جنگ رمضان،شبکه بزرگ درمانگاههای بسیج( مهر شفا) در تمام شهرهای کشور که با همت، مشارکت و همدلی مردم در دهها شهر ایجاد و مشغول خدمت رسانی است به تمام آسیب دیدگان و مجروحان جنگ رمضان خدمات رایگان ارایه خواهد داد و با ایجاد صدها تخت اورژانس آماده کمک به نظام درمان کشور و خدمت رسانی به مردم ایران عزیز می باشد.
به امید پیروزی قطعی رزمندگان اسلام بر دشمن
شبکه بهداشت و درمان بسیج