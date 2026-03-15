عراقچی:
هرگز درخواست آتشبس و مذاکره ندادیم
وزیر خارجه کشورمان گفت: ایران هرگز درخواست آتش بس و مذاکرات در خصوص پایان جنگ را نداده است.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در گفتوگو با شبکه cbs گفت: ایران هرگز درخواست آتش بس و مذاکرات در این باره را نداده است و تا هر زمان که نیاز باشد، آماده دفاع از کشورمان هستم.
متن کامل گفتگوی وزیر خارجه کشورمان بدین شرح است:
مارگارت برنان: آقای وزیر، دونالد ترامپ این آخر هفته گفت هنوز آماده توافق با ایران نیست، چون به گفته او شرایط فراهم نیست. دولت او میگوید این جنگ ممکن است حدود سه هفته و نیم دیگر ادامه یابد. آیا ایران درخواست آتشبس کرده است؟
عراقچی:نه، ما هرگز درخواست آتشبس نکردهایم و حتی درخواست مذاکره هم نکردهایم. ما آمادهایم هرچقدر لازم باشد از خود دفاع کنیم. تاکنون همین کار را کردهایم و تا زمانی که رئیسجمهور ترامپ به این نتیجه برسد که این جنگی غیرقانونی و بدون پیروزی است، به این کار ادامه خواهیم داد. همانطور که میدانید، مردم فقط به این دلیل کشته میشوند که رئیسجمهور ترامپ میخواهد سرگرم شود. این همان چیزی است که خودش گفته است.
مارگارت برنان: سرگرم شود؟
عراقچی: بله، این همان چیزی است که او گفته؛ اینکه غرق کردن کشتیها و هدف قرار دادن مکانهای مختلف برایشان سرگرمکننده است. وزیر جنگ نیز گفته هیچ رحمی در کار نخواهد بود، و حتی گفتن چنین چیزی هم در واقع یک جنایت جنگی است؛ بنابراین این جنگی است که رئیسجمهور ترامپ و ایالات متحده به اختیار خود آغاز کردهاند، و ما به دفاع از خود ادامه خواهیم داد.
مارگارت برنان: ممکن است این موضع شما باشد، اما آقای وزیر، این برای حکومت شما این جنگی برای بقاست. آیا مجبور نیستید مذاکره کنید و چه مستقیم و چه از طریق طرف سوم ارتباط برقرار کنید؟
عراقچی: نه، این جنگ بقا نیست. ما به اندازه کافی باثبات و قدرتمند هستیم. ما فقط از مردم خود در برابر این اقدام تجاوزکارانه دفاع میکنیم. ما دلیلی نمیبینیم که با آمریکاییها گفتوگو کنیم، زیرا در زمانی که آنها تصمیم گرفتند به ما حمله کنند، ما در حال مذاکره با آنها بودیم؛ و این دومین بار است. تجربه خوبی از گفتوگو با آمریکاییها نداریم. ما در حال مذاکره بودیم؛ پس چرا تصمیم گرفتند به ما حمله کنند؟ بنابراین چه فایدهای دارد دوباره به میز گفتوگو بازگردیم؟
مارگارت برنان: شما به دیپلماسی با جرد کوشنر داماد رئیسجمهور ترامپ، و ویتکاف نماینده او اشاره میکنید. اما اجازه دهید این موضوع را ادامه دهیم. ایران پهپادها و موشکهای خود را به کشورهای همسایه شما، یعنی متحدان آمریکا در خلیج فارس، ارسال میکند. پیش از جنگ، دولت شما با آنها تجارت داشت و روابط داشت. دولت شما بعد از این جنگ چگونه میخواهید دوباره با کشورهایی تجارت کنید که اکنون به آنها پهپاد میفرستید و اهداف غیرنظامی را هدف قرار میدهید؟
عراقچی:بدیهی است این کشورها سرزمین خود را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دادهاند تا از آنجا به ما حمله کنند. ما چه باید بکنیم؟ آیا فقط بنشینیم و تماشا کنیم که نیروهای آمریکایی از خاک آنها به ما حمله میکنند؟
مارگارت برنان:، اما پهپادهای شما وارد مناطق غیرنظامی میشوند و کارخانهها، هتلها و غیرنظامیان را هدف قرار میدهند.
عراقچی:نه، نه، این درست نیست. ما فقط داراییهای آمریکایی، تأسیسات آمریکایی و پایگاههای نظامی آمریکا را هدف قرار میدهیم. هرچه هدف قرار گرفته متعلق به آمریکاست. واقعیت این است که از خاک این کشورها استفاده میشود. مثالهای زیادی وجود دارد. همین دیروز آنها با راکتهای توپخانهای هیمارس به جزایر ما حمله کردند که برد کوتاه دارند و از خاک امارات برای حمله به ما استفاده کردند. حدود یک هفته پیش هم سه جنگنده F-۱۵ ظاهراً بر اثر آتش خودی در کویت سرنگون شدند. اما کسی نمیپرسد آنها در کویت چه میکردند. آنها از فضای کشوری همسایه و دوست برای حمله به ما استفاده میکردند؛ بنابراین بدیهی است که ما نمیتوانیم در برابر این موضوع سکوت کنیم.
مارگارت برنان: بسیاری از این کشورها بخشی از فرماندهی مرکزی آمریکا هستند. اما مسئله این است که در بلندمدت به کشور شما آسیب خواهد زد. وقتی درباره تنگه هرمز صحبت میکنیم، که گذرگاهی حیاتی برای تجارت جهانی است، شما گفتهاید این تنگه به روی اسرائیل و ایالات متحده بسته است. روزنامه فایننشال گزارش داده دیپلماتهای اروپایی از فرانسه و ایتالیا با دولت شما درباره عبور امن کشتیهایشان گفتوگو میکنند. آیا آماده هستید عبور کشتیهای نفت و گاز را از آنجا دوباره از سر بگیرید؟
عراقچی:ما آماده گفتوگو با کشورهایی هستیم که درباره عبور امن کشتیهای خود با ما صحبت کنند. این موضوع بستگی به تصمیم نیروهای نظامی ما دارد.
مارگارت برنان: پس شما با فرانسه و ایتالیا مذاکره میکنید؟
عراقچی: نمیتوانم نام کشور خاصی را ببرم، اما تعدادی از کشورها با ما تماس گرفتهاند تا عبور امن کشتیهایشان را تضمین کنند. تصمیم نهایی با نیروهای نظامی ماست. آنها قبلاً هم اجازه دادهاند گروهی از کشتیهای متعلق به کشورهای مختلف بهطور امن عبور کنند.
ما امنیت عبور آنها را تأمین میکنیم، زیرا این تنگه را نبستهایم. کشتیها خودشان به دلیل ناامنی ناشی از تجاوز آمریکا وارد منطقه نمیشوند.
مارگارت برنان:میخواهم دوباره درباره مذاکرات بپرسم. ایران اعلام کرده حدود ۴۴۰ کیلوگرم مواد هستهای در اختیار دارد. این مواد اکنون کجا هستند؟ چه کسی بر آنها کنترل دارد؟
عراقچی:ما اعلام نکردهایم؛ این مقدار توسط آژانس تأیید و اعلام شده است.
مارگارت برنان: درست است.
عراقچی:این موضوع محرمانه نیست. آژانس در گزارشهای متعدد خود مقدار دقیق مواد غنیشده هستهای ما را اعلام کرده است.
مارگارت برنان:پس اکنون کجا هستند؟ چه کسی آنها را در اختیار دارد؟
عراقچی:آنها زیر آوار هستند. تأسیسات هستهای ما مورد حمله قرار گرفتند و همه چیز زیر آوار قرار دارد. البته امکان بازیابی آنها وجود دارد، اما فقط تحت نظارت آژانس. اگر روزی تصمیم بگیریم آنها را بازیابی کنیم، این کار تحت نظارت آژانس انجام خواهد شد. اما در حال حاضر برنامه یا طرحی برای خارج کردن آنها از زیر آوار نداریم.
مارگارت برنان: اجازه دهید مطمئن شوم درست فهمیدهام. شما گفته بودید ۴۸ ساعت پیش از حملات آمریکا شخصاً به مذاکرهکنندگان ترامپ پیشنهاد داده بودید آن ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی را رقیق کنید. گفته بودید ایران آماده است از آن صرفنظر کند. این موضوع در توافقی بود که عمان نیز به ونس معاون رئیس جمهور ارائه کرده بود. آیا امروز هم ایران حاضر است از آن اورانیوم غنیشده صرفنظر کند؟
عراقچی:آن یکی از عناصر توافقی بود که با طرفهای آمریکایی درباره آن مذاکره میکردیم. آن بخش مربوط به مواد غنیشده ۶۰ درصدی ایران بود. من پیشنهاد دادم که آمادهایم آن مواد را رقیق کنیم و به درصد پایینتری برسانیم. این یک پیشنهاد بزرگ و امتیاز مهم بود تا نشان دهیم ایران هرگز به دنبال سلاح هستهای نبوده و نخواهد بود.
مارگارت برنان:آیا اکنون هم حاضر به انجام آن هستید؟
عراقچی:در حال حاضر هیچ چیز روی میز نیست. همه چیز به آینده بستگی دارد. اگر در آینده تصمیم بگیریم وارد مذاکره با آمریکا یا دیگر طرفها شویم، آن زمان تصمیم میگیریم چه چیزی روی میز بگذاریم. فعلاً چیزی روی میز نیست.
مارگارت برنان:دستکم چهار آمریکایی در زندان اوین نگهداری میشوند، از جمله یک روزنامهنگار به نام رضا ولی زاده و کامران حکمتی ۶۱ ساله. وضعیت این آمریکاییها چگونه است؟ آیا در امنیت هستند؟
عراقچی:اگر آمریکا و اسرائیل به زندانهای ما حمله نکنند، فکر میکنم در امنیت هستند.
مارگارت برنان:آقای وزیر، وقت ما رو به پایان است و میبینم اینترنت شما هم مدام قطع و وصل میشود. فقط میخواهم اشاره کنم شما از طریق زوم با ما صحبت میکنید، در حالی که مردم ایران دسترسی آزاد به اینترنت ندارند، اما شما دارید. چرا؟
عراقچی:چون من صدای مردم ایران هستم و باید از حقوق آنها دفاع کنم. به همین دلیل به اینترنت دسترسی دارم تا صدای ما توسط جامعه بینالمللی شنیده شود. اینترنت به دلایل امنیتی بسته شده است، چون ما تحت حمله و تجاوز هستیم و باید هر کاری برای حفاظت از مردم خود انجام دهیم. در هر کشوری در زمان جنگ اقدامات فوری از این دست اتخاذ میشود.