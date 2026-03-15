ورود پیکر ۸۴ شهید ناوگروه دنا به معراج شهدا بهشت زهرا
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، عصر امروز پیکر مطهر ۸۴ شهید ناوگروه دنا وارد معراج شهدای بهشت زهرای تهران شد.
در ۱۳ اسفندماه ناوچه «دنا»، که میهمان نیروی دریایی هند و حامل ۱۳۶ خدمه، در آبهای بینالمللی بود بدون هشدار، هدف ارتش تروریست ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.
نیروی دریایی آمریکا، در این تهاجم وحشیانه و غیر انسانی، در صدها مایل دورتر از منطقه جنگ، بدون اخطار قبلی، بار دیگر قواعد عرفی و حقوق بشردوستانه و مقررات دریانوردی بین المللی را زیر پا گذاشت.۲۰ نفر از شهدای ناو دنا، جاویدالاثر هستند.