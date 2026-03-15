شناسایی و بازداشت ۱۸ مزدور شبکه تروریستی اینترنشنال

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای از شناسایی و بازداشت ۱۸ مزدور شبکه تروریستی اینترنشنال خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت اطلاعات این مزدوران ستاد رسانه‌ای رژیم صهیونی (شبکه تروریستی اینترنشنال) تصاویر محل بمباران‌های دشمن آمریکایی - صهیونی و موقعیت حضور نیرو‌های اورژانس، امداد و نجات، ایست و بازرسی را به این شبکه صهیونیستی ارسال می‌کردند.

با ۲۱ مزدور دیگر هم برخورد قضایی لازم انجام شده و این روند با اقتدار ادامه دارد.

هشدار می‌دهیم برابر ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی و قانون تشدید مبارزه با رژیم صهیونیستی با افرادی که در شرایط جنگی به عنوان ستون پنجم دشمن عمل نمایند، با اشد مجازات برخورد خواهد شد.

