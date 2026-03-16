رنجبرزاده در گفتوگو با ایلنا:
آسیبهای ناشی از جنگ برای اشخاص و کسبوکارهای مختلف جبران میشود/ دولت و مجلس پای کار حمایت از مردم هستند
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: هر زمان ما جنگ را پشت سر بگذاریم، همه عزیزانی که کسبوکارشان به خطر افتاده و آسیب ناشی از جنگ بر آنها تحمیل شده، قطعاً شناسایی خواهند شد و جبران خسارت ناشی از جنگ را دریافت خواهند کرد، ولی باید فعلاً در این شرایط صبر کنیم.
اکبر رنجبرزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه باتوجه به شرایط کشور بسیاری از کسبوکارها با مشکلات فراوانی مواجه شده است و حتی برخی از کسب و کارها در تجاوزات دشمن از بین رفتهاند، چه اقدامات حمایتی میتوان از این کسبوکارها داشت، گفت: در شرایط جنگی مردم ممکن است آسیبهایی به لحاظ مالی و کسبوکار و مسائل دیگر داشته باشند؛ البته مردم هم در مقابله با این اقدامات تصمیم دارند به هر شکل ایستادگی و مقاومت کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: دولت باید برای گروههایی که آسیبپذیر هستند و امکان رفع مشکلات موجود برایشان فراهم است، اقدامات لازم را انجام دهد و مسائل و معضلات را برطرف کند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت اعلام کرده که کسانی که بدهی بانکی، چک و اقساط دارند به تعویق بیفتد، جرائم و عقب افتادگیها قابل حل است؛ این قضیه اتفاق افتاده و اعلام هم شده است.
رنجبرزاده با اشاره به اینکه در شرایطی جنگی درآمد و دستمزد افراد به نوعی دچار آسیب میشود، گفت: یک واقعیتی وجود دارد و آن این است که درآمد افراد دچار آسیب شده است و همه اقشار به نوعی در جنگها آسیب میبینند.
وی با بیان اینکه این جنگ، جنگی است که بر ما تحمیل شده، عنوان کرد: ما باید با مال و جان و تمام ظرفیت در مقابل تعدی و هجمهای که ناجوانمردانه بر ما تحمیل شده بایستیم و مقاومت کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم هم باید رعایت یکدیگر، افراد، اشخاص، گروهها و کسبوکارها را داشته باشند و اگر برایشان مقدور است کمکهای لازم را به این گروهها داشته باشند. قطعا باید آسیبهای ناشی از جنگ برای اشخاص و مالکیتهای مختلف و متعدد در کشور، جبران شود. این موضوع مورد اشاره رهبر انقلاب هم قرار گرفت که گفتند جبران خواهد شد.
وی ادامه داد: هر زمان ما جنگ را پشت سر بگذاریم، همه عزیزانی که کسبوکارشان به خطر افتاده و آسیب ناشی از جنگ بر آنها تحمیل شده، قطعاً شناسایی خواهند شد و جبران خسارت ناشی از جنگ را دریافت خواهند کرد، ولی باید فعلاً در این شرایط صبر کنیم.
رنجبرزاده اظهار داشت: دولت باید تمامی اقداماتی را که منجر میشود مردم در آسایش و آرامش قرار بگیرند انجام دهد که خوشبختانه الان هم دارد انجام میدهد.
وی بیان کرد: در بحث مسئله کسبوکارها و کسانی بدهی و چک دارند تا جایی که از دولت برمیآید که اقداماتی انجام دهد شاهد هستیم دولت پای کار است و مجلس هم با تمام ظرفیت در این راستا کمک میکند و هماهنگ با دولت، انشاءالله پیش میرویم که مردم دغدغههایشان به حداقل برسد.
رنجبرزاده درخصوص آسیب به کسب و کارهای دیجیتال به واسطه قعطی اینترنت گفت: الان شرایط، شرایطی است که امور بانکی و تسهیلات و مسائل دیگر هم مورد آسیب هستند. در این شرایط پایان سال امکان جبران نیست، ولی برای کسبوکارهای دیجیتال و همه کسبوکارهای آسیب دیده در دو بخش جبران خسارت و ارائه تسهیلات، من فکر میکنم که اگر سال جدید آغاز شود و ادارات ما بتوانند در محل کارهایشان حضور پیدا کنند، امکان دریافت تسهیلات برای کسبوکارهای دیجیتال و همه سطوح مختلف فراهم شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: دولت خودش را مکلف و مجلس خودش را موظف میداند تمامی خسارتهای کسبوکارها و مسائل دیگر را از زوایای تسهیلات و جبران خسارت، بررسی کند و اقدامات خاص خودش را داشته باشد تا دغدغههای مردم به حداقل برسد.
وی ادامه داد: مجلس هم حتماً بعد از شروع کار، همه این مسائلی که مطرح است را احصا و تدابیری برای آنها میسنجد. اعتباراتی که در قانون بودجه برای تسهیلات در نظر گرفته شده را میتوان تغییر داد و به سمت و سوی کسانی که آسیبهای ناشی از جنگ بر آنها تحمیل شده است، هدایت کرد لذا این عزیزان دغدغه این را نداشته باشند که به آنها توجه نمیشود قطعا جبران خسارت خواهد شد؛ صد در صد مجلس و دولت پای کار حمایت از مردم هستند.