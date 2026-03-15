سردار موسوی:
شلیک موشکهای سنگین، سریع و دو مرحلهای سجیل به مراکز صهیونیستی
فرمانده هوافضای سپاه نوشت: امروز موشکهای سنگین، سریع و دو مرحلهای سجیل راهی مراکز فرماندهی و کنترل عملیاتهای هواپایۀ رژیم صهیونی شد.
به گزارش ایلنا، سردار سید مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه در ایکس نوشت: ترْمِیهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّیلٍ؛فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ. با اطمینان به وعدهٔ صدق الهی، امروز موشکهای سنگین، سریع و دو مرحلهای سجیل راهی مراکز فرماندهی و کنترل عملیاتهای هواپایۀ رژیم صهیونی شد.