نیروهای مسلح مصمم هستند دشمنان را با مدیریت تنگه هرمز به زانو درآورند

«مردم شریف، غیرتمند، مومن و شجاع و سرافراز ایران عزیز، حضور دشمن شکن، شجاعانه و معنادار شما و مقاومت بی نظیرتان در مقابل دشمنان متجاوز آمریکایی و صهیونیستی، رسالت فرزندان شما در نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام را برای تحمیل شکست بر دشمن زبون را بسی سنگین تر نموده است.

آگاه باشید به فضل الهی امروز ابتکار عمل در دست فرزندان سلحشور شما در نیروهای مسلح است. آمریکای جنایتکار باید بداند که دوران چپاول و غارت ملت ها در جهان به پایان رسیده است. ملت های منطقه بدانند که دیگر آمریکا قادر به تامین امنیت آنها نیست و نخواهد بود و حضور آمریکا تاکنون در هر نقطه از جهان جز بی ثباتی و ناامنی را به دنبال نداشته است.

در گذشته به طور مکرر اعلام کردیم که ما آغازگر هیچ جنگی نیستیم ولی در صورت تجاوز هر دشمنی و در هر سطحی پایان آن را ما تعیین می کنیم.

نیروهای مسلح بر اساس تدابیر صادره از سوی فرمانده معظم کل قوا و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی ) و با توکل بر خداوند متعال و پشتوانه و حمایت شما مردم عزیز، مصمم هستند تا از همه ظرفیت های ژئوپلیتیکی از جمله مدیریت و کنترل عبور و مرور در تنگه راهبردی هرمز استفاده کنیم و دشمنان متجاوز بر ملت و سرزمین عزیزمان ایران را به زانو درآوریم.

رزمندگان با صلابت و با اراده سرشار از توکل بر خداوند متعال تاکنون ثابت کرده اند که قدرت پوشالی آمریکا و نیروهای نیابتی

آنها همچون رژیم کودک کش و درمانده صهیونیستی را در مسیر چالش اساسی و افول قرار داده اند و اعتبار کاذب جهانی آمریکا را به چالش کشیده اند و دشمن چاره ای جز تسلیم در برابر اقتدار ایران عزیز و مردم قدرتمند، بصیر و شجاع آن نخواهد داشت.

به یاری خداوند متعال تاکنون به دست رزمندگان سلحشور و فرزندان شجاع شما ملت قهرمان ضربات کوبنده ای به دشمنان قلدر، مغرور و متجاوز وارد نموده ایم و به فضل الهی اطمینان داریم که پیروز میدان خواهیم بود.»