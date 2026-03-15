دادگستری تهران اعلام کرد
ارسال بیش از ۳۰۰میلیون پیامک پیشگیرانه در سال ۱۴۰۴ از سوی دادگستری تهران
در پی انتشار برخی اخبار در رسانهها با عنوان «ممنوعیت ترقهبازی از سوی دادگستری»، مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری استان تهران، آنچه در روزهای اخیر در برخی رسانهها با عنوان ممنوعیت ترقهبازی در چهارشنبهسوری از سوی دادگستری مطرح شده، ناشی از برداشت از یک پیامک اطلاعرسانی بوده که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران برای شهروندان ارسال شده است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در راستای اجرای برنامه های عملیاتی ابلاغی ذیل سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه ریزی های پیشگیرانه در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم تنها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰۰ میلیون پیامک حاوی بیش از ۲۵ عنوان و موضوع مرتبط با حوزه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرایم برای شهروندان ارسال نموده است.
پیامک اخیر نیز در چارچوب اقدامات اطلاعرسانی و پیشگیرانه این معاونت و با هدف کاهش حوادث و آسیبهای احتمالی چهارشنبهسوری ارسال شده و صرفاً حاوی توصیهها و هشدارهای ایمنی به شهروندان، از جمله خودداری از ترقهبازی و روشن کردن آتش، با هدف حفظ ایمنی عمومی و همچنین حفظ توان عملیاتی نیروهای امدادی برای حضور در حوادث ضروری بوده و در روزهای آتی نیز این اطلاع رسانی ها ادامه خواهد داشت.
مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر اهمیت توجه به پیامها و توصیههای پیشگیرانه که بر پایه بررسیهای علمی و کارشناسی کمیتههای تخصصی همکار با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تهیه و ارائه میشود، از رسانه های مختلف که در جهت انجام وظایف رسانه ای و مسئولیت اجتماعی خود به بازنشر این پیامک ها و اطلاعیه ها در قالب ارسال خبر و پیام در سکوهای مختلف می پردازند قدر دانی می نماید و از اصحاب رسانه درخواست می شود تا در انتشار اخبار و درج عناوین، به منبع و محتوای دقیق اطلاعرسانیها توجه لازم داشته باشند.
دفتر استانی رسانه و روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام می نماید همچون همیشه و در تمام ساعات شبانهروز آماده تعامل و همکاری مؤثر با رسانههای رسمی و خبرنگاران، بهویژه در حوزههای اجتماعی و سرویسهای حقوقی و قضایی است.