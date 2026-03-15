ارسال بیش از ۳۰۰میلیون پیامک پیشگیرانه در سال ۱۴۰۴ از سوی دادگستری تهران

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در راستای اجرای برنامه های عملیاتی ابلاغی ذیل سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه ریزی های پیشگیرانه در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم تنها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰۰ میلیون پیامک حاوی بیش از ۲۵ عنوان و موضوع مرتبط با حوزه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرایم برای شهروندان ارسال نموده است.

پیامک اخیر نیز در چارچوب اقدامات اطلاع‌رسانی و پیشگیرانه این معاونت و با هدف کاهش حوادث و آسیب‌های احتمالی چهارشنبه‌سوری ارسال شده و صرفاً حاوی توصیه‌ها و هشدارهای ایمنی به شهروندان، از جمله خودداری از ترقه‌بازی و روشن کردن آتش، با هدف حفظ ایمنی عمومی و همچنین حفظ توان عملیاتی نیروهای امدادی برای حضور در حوادث ضروری بوده و در روزهای آتی نیز این اطلاع رسانی ها ادامه خواهد داشت.

مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر اهمیت توجه به پیام‌ها و توصیه‌های پیشگیرانه که بر پایه بررسی‌های علمی و کارشناسی کمیته‌های تخصصی همکار با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تهیه و ارائه می‌شود، از رسانه های مختلف که در جهت انجام وظایف رسانه ای و مسئولیت اجتماعی خود به بازنشر این پیامک ها و اطلاعیه ها در قالب ارسال خبر و پیام در سکوهای مختلف می پردازند قدر دانی می نماید و از اصحاب رسانه درخواست می شود تا در انتشار اخبار و درج عناوین، به منبع و محتوای دقیق اطلاع‌رسانی‌ها توجه لازم داشته باشند.

دفتر استانی رسانه و روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام می نماید همچون همیشه و در تمام ساعات شبانه‌روز آماده تعامل و همکاری مؤثر با رسانه‌های رسمی و خبرنگاران، به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی و سرویس‌های حقوقی و قضایی است.