خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید سرزده دادستان تهران از ۴ ناحیه دادسرای تهران

کد خبر : 1762452
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز جاری به همراه جمعی از معاونان خود از ۴ ناحیه دادسرای تهران به صورت سرزده بازدید به عمل آورد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی به صورت سرزده از شعب تحقیق و اجرای احکام ۴ ناحیه دادسرای تهران بازدید کرد.

 

دادستان تهران در حاشیه این بازدیدها ضمن تشکر از حضور مردم در یوم الله روز قدس اظهار کرد: دادستانی تهران تا آخرین روز کاری در حال رصد نواحی جهت پیگیری مطالبات مردم است و در ایام تعطیلات هم کشیک نواحی دادسرای تهران در اختیار شهروندان است.

وی افزود: مردم اطمینان داشته باشند که در شرایط جنگی هم روند رسیدگی به پرونده‌های آنان لحظه‌ای متوقف نخواهد شد. 

در این بازدیدها، علی صالحی با حضور در جمع قضات و کارکنان نواحی دادسرا، ضمن ابلاغ سلام و تشکر ریاست قوه قضاییه، از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی، فرآیندهای اداری و نحوه پاسخگویی به مردم قرار گرفت و رهنمودها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان ارائه کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل