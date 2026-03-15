بازدید سرزده دادستان تهران از ۴ ناحیه دادسرای تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز جاری به همراه جمعی از معاونان خود از ۴ ناحیه دادسرای تهران به صورت سرزده بازدید به عمل آورد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی به صورت سرزده از شعب تحقیق و اجرای احکام ۴ ناحیه دادسرای تهران بازدید کرد.
دادستان تهران در حاشیه این بازدیدها ضمن تشکر از حضور مردم در یوم الله روز قدس اظهار کرد: دادستانی تهران تا آخرین روز کاری در حال رصد نواحی جهت پیگیری مطالبات مردم است و در ایام تعطیلات هم کشیک نواحی دادسرای تهران در اختیار شهروندان است.
وی افزود: مردم اطمینان داشته باشند که در شرایط جنگی هم روند رسیدگی به پروندههای آنان لحظهای متوقف نخواهد شد.
در این بازدیدها، علی صالحی با حضور در جمع قضات و کارکنان نواحی دادسرا، ضمن ابلاغ سلام و تشکر ریاست قوه قضاییه، از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به پروندههای قضایی، فرآیندهای اداری و نحوه پاسخگویی به مردم قرار گرفت و رهنمودها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان ارائه کرد.